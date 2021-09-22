高醫支援身障運動員衝帕運 田曉雯林姿妤陳亮達磨實力

愈來愈多的身心障礙運動選手，努力鍜鍊爭取佳續。在今年帕奧中獲得銅牌的桌球選手田曉雯，和另一位桌球選手林姿妤、游泳選手陳亮達，長期在高醫大附設中和紀念醫院接受健康諮詢與照護，今天特別到高醫感謝背後支持的醫療團隊。高醫院長鍾飲文也宣布，國家身障代表隊在高醫就診，都可獲得各項就醫流程的專業照顧與服務等。

鍾飲文表示，運動員的成功除自身努力外，背後團隊的支持也很重要。身障運動員因肢體障礙，訓練過程更加艱辛，高醫體系近年投入身障運動員的照護，包括2018年備戰亞帕運集訓期間，小港醫院就已協助18名選手的健康評估、檢查及治療等；此次2020東京帕奧，高醫提供醫療照護、諮詢外，高醫大運動醫學系體適能中心也提供選手體能訓練場所，幫助選手在國際比賽中獲得佳績。

高醫復健部主任陳嘉炘表示，長期的訓練可能會導致運動傷害，若沒有及時處理，恐造成慢性傷害影響運動表現。醫療團隊長期照護選手的身體狀況，量身訂做各種運動科學檢測，包括等速肌力檢查、心肺運動測試等，瞭解選手各種運動能力的缺失，並與負責訓練的體能訓練師及運動治療師討論訓練的方向，幫助選手獲得最大的訓練效益。

高醫復健科醫師李佳玲就讀高醫大時是桌球校隊，她說，有些帕奧選手在訓練及比賽期間受疼痛所苦，醫師都即時安排超音波、Ｘ光、磁振造影等檢查，確定選手傷害的部位及嚴重度，也即時安排後續的治療計畫，進一步與教練討論調整訓練方式及強度，以維持正常訓練，避免傷害加深。

高醫大體育中心教師蔡貴蘭表示，田曉雯非常努力在高醫體育中心練習，她出生時因右手損傷，無法像一般女孩方便綁長頭髮，需靠別人的肩膀或桌椅支撐右手來綁，而常被誤會沒禮貌。曉雯其實是個貼心的女孩，比賽獎金都交給家人，希望家人過得更好。

田曉雯謝謝高醫支持身障運動員，讓選手在競技場上更清楚自己的體能狀態，像是為選手們檢測肌力跟心肺的數據分析，提供教練做調整訓練，選手有更好的表現。