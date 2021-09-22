身心障礙失智者85%住在家　改善三大跌倒地雷區

台灣領有身心障礙證明的失智症者逐年增加，去年達到6.6萬人，其中85%居住在社區，且76.2%有外出習慣。家裡雖是長輩熟悉的環境，但高齡者每年至少跌倒一次的比率高達40%，建築師廖慧燕今天說，長輩常常在三區跌倒，包含浴室、客廳與臥房。事實上，利用記憶、嗅覺及視覺等感官線索，並融入提示標誌及簡易裝置，就能減少環境中的障礙，讓長輩住得更安全。

國民健康署副署長賈淑麗說，根據內政部統計，台灣人口高達16.5%為老年人，約有388萬名長輩，推估有28萬的失智人口，80歲以上民眾，失智症盛行率13％，多數照護者都很期待家庭照護能有所改善。

先前三級警戒社區據點，以及相關設施活動都關閉與暫停使用，失智者居家時間變長。雖說居家環境是失智患者熟悉的地方，但室內環境過於老舊，動線堆放雜物等，不友善的環境設置將暗藏危險，並增加居家意外事件的風險。

因此，國健署今天提出5招，盼與民眾一起打造失智友善的家園。社區健康組組長羅素英說，首先是定位標誌，讓高齡或失智者能夠自行定位找尋其方向，且提供對應的提示標誌；其次為空間規劃，環境品質符合高齡或失智者需求，安全到達目的區域，搭配無障礙的空間及設施。

羅素英指出，第三需要乾燥止滑，保持居家環境的地板乾燥或增貼止滑條，第四則是採光充足，室內採光宜充足，避免陰影或太強的光線；最後，標示日期時間懸掛時鐘及日曆。

針對失智症初、中期身體跟心靈狀況，以建築師觀點，廖慧燕說，目標是運用僅存的功能發揮最大的效益，減少照護者的工作。

「防跌」是很重要的居家安全，廖慧燕指出，長者常見的跌倒包括滑倒、絆倒與跌落，針對防跌，適當照明、淨空動線與防滑地板，加上設置扶手非常重要。

浴室是家中最常摔傷的地方，廖慧燕說，這時需注重防滑，地面應儘量保持乾燥、乾淨，且應採用具防滑性能的地面材料，值得注意的是避免使用小片防滑墊、地毯，任何會移動的墊子，都是增加摔傷風險。預防跌落，則是需在樓梯兩側、走道及馬桶等增設扶手。

失智者的照護，賈淑麗說，環境不只是無障礙還要友善，目標提升大眾對失智症正確認識及友善態度，消除歧視和偏見，讓失智症患者與其照護者均能得到支持及關懷，維持尊嚴、自主及平等的生活。