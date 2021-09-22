「試管嬰兒補助」上路 生殖醫學中心諮詢量成長三成

現今社會普遍存在晚婚遲育現象，有越來越多夫妻遇到不孕問題，為了減輕試管嬰兒療程經濟負擔，催生國民生育率，衛福部國健署自7月1日推行「擴大不孕症及試管嬰兒補助」；艾微芙國際生殖醫學中心指出，試管嬰兒補助方案開跑後，諮詢意願踴躍，詢問人數直線成長3成，網路及現場申請人數每月超過100名。

艾微芙國際生殖醫學中心醫師盧凡表示，台灣每年出生不到20萬個新生兒，其中約1萬個新生兒是靠人工生殖出生。以大新竹地區來講，客戶多在竹科工作，竹科夫妻往往因為工作壓力大、太晚生育影響受孕。

國健署擴大補助後，夫妻只要一方為我國國籍，妻子未滿45歲，在沒有避孕措施，且有規律性生活1年以上仍未懷孕，經醫師診斷需進行人工生殖療程者，就可至合格的生殖機構申請補助，一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元，且補助次數提高上限6次等。

疫情期間很多夫妻經濟上都受到衝擊，但受惠於7月國健署試管補助方案，迅速且順利完成申請補助，也因國健署授權由生殖中心申請諮詢一條龍服務，能穩穩追蹤客戶療程，全力幫助未來爸媽好孕降臨。

盧凡表示，艾微芙國際生殖醫學中心創院迄今已成功孕育超過三千名試管寶寶。在新觀念上，年輕父母較不介意外人看法，願意大方分享試管過程，不孕不是誰的錯，只是需要先進的醫學技術助一臂之力，試管補助到位可減輕不孕夫妻求子的負擔，夫妻關係更為融洽，盡早實現擁有孩子的夢想，安心好孕、放心順產。