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連假四天出遊聚餐「收假該快篩嗎？」 醫師籲三類人注意

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
黃高彬提醒，連假有去人潮多的地方覓食、口渴喝水或自覺口罩戴不確實者，都要小心未來的身體狀況。記者陳宏睿／翻攝
黃高彬提醒，連假有去人潮多的地方覓食、口渴喝水或自覺口罩戴不確實者，都要小心未來的身體狀況。記者陳宏睿／翻攝

中秋連假四日，國內疫情維持在單日本土確診三例以內，中秋節當日為「+0」屬好消息。然而由於連假期間出遊人潮眾多，各縣市景點湧入旅遊人潮，也有跨縣市返鄉、聚餐及烤肉的民眾，如今已收假上學、上班，是否應該自我進行篩檢。醫師提醒，若在連假感染，近期都還屬於潛伏期內，太快篩檢恐怕驗不出結果，應注意五到七天內有無症狀出現，下周是疫情觀察的關鍵期。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，在連假期間本應落實戴口罩、勤洗手及保持社交距離等措施，其中有三類高風險人需要特別留意自身狀況，例如有去人潮眾多且須要排隊的景點或名店，還有在人多的地方用餐、喝水及有跨縣市至親友家中烤肉或平常不常見面的親友家拜訪等，都要特別注意。

對於目前國內疫情維持個位數案例，黃高彬表示，這幾天都沒有新的感染者出現，算是好現象，但是中秋節連假收假後仍要注意，若發生感染可能，病毒發病多於五到七天後，開始有明顯症狀，需要觀察下周二或三，是否有不適症狀出現，可自行篩檢或就醫。

連假 中秋節 疫情

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