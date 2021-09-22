對全球氣候變遷感到焦慮 環團向總統府提七大訴求

台灣青年氣候聯盟上午協同各環保團體代表，前往凱達格蘭大道舉行記者會。聯盟代表侯俊吉表示，青年對氣候變遷危機下的未來感到焦慮，向總統府遞交陳情書，提出青年對於台灣氣候治理的「七大訴求」，包括：1.完成溫管法修法，落實氣候政策主流化。2.提出2050淨零排放路徑圖，並強化中長期減碳目標。3.修訂具體可執行的碳定價法案，並積極協助產業與國際碳交易市場接軌。4.重視調適政策，貫徹脆弱度和衝擊評估以及因地制宜的調適行動。5.實現世代正義，完善氣候教育並提升兒童及青年的氣候行動力。6.強化中小型企業能力建構，提升因應全球減碳及永續浪潮之適應力。7.納入各領域脆弱族群共同商議氣候政策，落實公正轉型。

期待府院層級能積極回應，並統合各部門動起來。同時環團將於9月25日在西門町舉辦「青年抗暖大遊行之畢業典禮抗疫中」，宣傳青年對抗全球氣候變遷的看法。 台灣青年氣候聯盟上午協同各環保團體代表，前往凱達格蘭大道舉行記者會。聯盟代表侯俊吉(右一)表示，青年對氣候危機下的未來感到焦慮，向總統府遞交陳情書，提出青年對於台灣氣候治理的「七大訴求」。記者黃義書／攝影 台灣青年氣候聯盟上午協同各環保團體代表，前往凱達格蘭大道舉行記者會。聯盟代表侯俊吉(右一)表示，青年對氣候危機下的未來感到焦慮，向總統府遞交陳情書，提出青年對於台灣氣候治理的「七大訴求」。記者黃義書／攝影