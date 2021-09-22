中醫大推一站式乳癌篩檢診斷 一周就可提供治療計畫

乳癌發生率為國內女性好發癌症的第一位，許多女性聞乳癌色變，乳癌患者從檢查到病理報告出來，並得到完整治療計畫，需要約一個月的時間，這段期間相當煎熬，為了讓病患早點獲得治療，中國醫藥大學新竹附設醫院推出一站式乳癌篩檢診斷，約一周就可提供完整治療計畫。

中醫大新竹附醫乳房外科主任劉良智表示，病患首次就醫當天，同時安排乳房超音波或乳房攝影檢查，先診斷出病灶所在，若高度懷疑是惡性腫瘤，則當場做穿刺檢查或粗針切片，取病灶細胞做化驗，病理科約需3至5天的時間進行判斷，因此，當病人大概一周後回診，就可以得到病理報告結果，同時告知完整治療計畫。

劉良智指出，以往看診的經驗，病人來到醫院，排檢查就要一個禮拜，再加上需要另行安排穿刺檢查時間，以及等待病理報告，一直到病人得到完整的治療計畫，大概要一個月的時間，對一個乳癌患者來講，不只是疾病治療可能有所延誤，心裡面的壓力更是令人煎熬。

劉良智也強調，乳癌其實並沒有那麼可怕，只要病灶侷限在乳房組織，沒有轉移的話，基本上不會有太多生命威脅，所以早期乳癌只要好好接受手術、藥物或是放射線治療的話，都可以得到很好的生活品質。

對未發生癌症病變的健康女性來講，最重要的就是定期做追蹤檢查，45歲以上婦女，建議半年做一次超音波檢查，配合國民健康署規定，每兩年接受一次的乳房攝影檢查，但是有家族史的話，40歲就要接受兩年一次的乳房攝影，以及半年一次的超音波。