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藍皮解憂號10月23日啟航 修復後十大亮點曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
「藍皮解憂號觀光列車」其外觀有別於外界印象中的「孔雀藍」，改採藍皮普快最原始的「浪漫藍」。圖／雄獅旅遊提供
「藍皮解憂號觀光列車」其外觀有別於外界印象中的「孔雀藍」，改採藍皮普快最原始的「浪漫藍」。圖／雄獅旅遊提供

深受許多鐵道迷喜愛的藍皮普快列車，出過一年半的整裝、修服，轉型為「藍皮解憂號觀光列車」，即將在10月23日正式啟航，每天往返行駛枋寮與台東來回一個趟次，單程最低票價299元起。

取得經營權的雄獅旅遊表示，藍皮普快是許多台灣民眾對火車的原鄉記憶，自2020年3月起，台鐵局即開始積極考察修復，更委託鐵道文化專家共同參與歷史調查，從用色、設備，甚至到局徽字體等細節都有考證，外觀有別於外界印象中的「孔雀藍」，改採藍皮普快最原始的「浪漫藍」，比復古還要復古，希望回復當年最原始的風貌。

「修復工程最困難的地方在於藍皮解憂號觀光列車不是更新、而是復舊」，台鐵高雄機廠廠長謝進崑這樣說，想恢復原始樣貌，必須先徹底刮除陳年補土痕跡，再一層一層重新防鏽、噴漆，光是重新噴漆的步驟，就耗時近兩個月才能完成，確保穿上新衣的藍皮表面平整光滑，每一步都要小心處理，避免珍貴的骨董火車受到損傷。

至於車廂內部設備則因年代久遠，早已無法取得零件更換，因此只能盡力完成修復作業，或是以手工重新打造，像是最有代表的「阿公級電風扇」，就是經過工匠巧手維修後再度上路服役；最復古的「骨董級循環式廁所」也完整重現，列車將保留1間復古廁所提供乘客懷舊，其餘皆改造為真空式廁所提升整潔度。

此外，藍皮解憂號觀光列車還有一大亮點就是「可開式復古車窗」，招牌的鋁製遮陽板是重新整修後投入使用，另外像是車廂置物架、旅客拉環、綠皮沙發等設備，除了保留多處原始配件，也有不少是仿古新做，為老靈魂重新注入新活力，讓每一位搭的旅客都能體會最原汁原味的復古風情。

雄獅旅遊還整理出「藍皮解憂號觀光列車十大彩蛋」，包含台鐵主線鐵路歷史最悠久、展示復古循環式廁所、唯一沒有廣播設備、唯一無空調、能開窗，還被作家劉克襄形容是「與世界分手的列車」，用緩慢的速度領略南迴線的每一片風景。行經路線是全台橋樑、山洞最多的南迴鐵道，沿線可同時欣賞台灣海峽與太平洋海景，也被譽為全台最美軌道段，串連有最美車站稱號的「多良站」、台灣最南邊的車站「枋山站」、最大的小站「加祿站」、秘境中的秘境「枋野站」等。

雄獅旅遊表示，紀念套票單趟限量版299元起，包含隱藏版紀念車票、導覽耳機、遊程導覽等，再加上特色便當、專屬紀念禮品，則是499元起，也可以選擇來回套票899元起。另也有1日遊的金崙部落走讀、溫泉體驗1599元起，若搭配太麻里住宿，走訪太麻里、知本溫泉、鐵花村等，兩天一夜最低2299元起。詳情可上藍皮解憂號觀光列車行程網頁查詢，網址為https://bit.ly/3kkcC5D。

枋山是台灣最南邊的車站，也是無人站，藍皮解憂號觀光列車專程下車導覽，體驗新舊月台的差異。圖／雄獅旅遊提供
枋山是台灣最南邊的車站，也是無人站，藍皮解憂號觀光列車專程下車導覽，體驗新舊月台的差異。圖／雄獅旅遊提供
車廂內部設備則因年代久遠，早已無法取得零件更換，只能盡力完成修復作業。圖／雄獅旅遊提供
車廂內部設備則因年代久遠，早已無法取得零件更換，只能盡力完成修復作業。圖／雄獅旅遊提供
藍皮解憂號觀光列車的一大亮點就是綠皮雙排椅等設備。圖／雄獅旅遊提供
藍皮解憂號觀光列車的一大亮點就是綠皮雙排椅等設備。圖／雄獅旅遊提供

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