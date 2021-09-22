「藍皮解憂號」觀光列車10月23日啟航！「10大彩蛋」搶先看

滿載著許多人通勤回憶、備受鐵道迷喜愛的藍皮普快列車2020年底停駛，轉型為台鐵懷舊版「藍皮解憂號觀光列車」，雄獅旅遊取得經營權後，經過一年半的整修，確定將於10月23日正式啟航，初期每日往返枋寮與台東一個趟次，單程最低票價299元起，即起於雄獅旅遊官網販售。

雄獅旅遊表示，藍皮普快是許多台灣民眾對火車的原鄉記憶，以藍色的優美姿態畫出南迴鐵路的微笑曲線，2020年3月起台鐵局開始積極考察修復，並委託鐵道文化專家共同參與歷史調查，從用色、設備，甚至到局徽字體等細節都有考證，外觀有別於外界印象中的「孔雀藍」，改採藍皮普快最原始的「浪漫藍」，期能回復當年最原始的風貌。

台鐵高雄機廠廠長謝進崑表示，想恢復原始樣貌，必須先徹底刮除陳年補土痕跡，再一層層重新防鏽、噴漆，光是重新噴漆的步驟，就耗時近兩個月才能完成。車廂內部設備則因年代久遠，無法取得零件更換，部分甚至得以手工重新打造，像是最有代表的「阿公級電風扇」，就是經過工匠巧手維修後再度上路；最復古的「骨董級循環式廁所」也將完整重現。

藍皮解憂號觀光列車還有一大亮點，就是「可開式復古車窗」，另外像是車廂置物架、旅客拉環、綠皮沙發等，除了保留多處原始配件，也有不少是仿古新做。

雄獅旅遊也特別整理「藍皮解憂號觀光列車10大彩蛋」，包含台鐵主線鐵路歷史最悠久、展示復古循環式廁所、唯一沒有廣播設備、唯一無空調、能開窗，還被作家劉克襄形容是「與世界分手的列車」，用緩慢的速度領略南迴線風景。

此外，行經路線是全台橋樑、山洞最多的南迴鐵道，沿線可同時欣賞台灣海峽與太平洋海景，也被譽為全台最美軌道段，串連有最美車站稱號的「多良站」、台灣最南邊的車站「枋山站」、最大的小站「加祿站」、秘境中的秘境「枋野站」等。

首航紀念套票單趟限量版299元起，另有包含隱藏版紀念車票、導覽耳機、遊程導覽等，再加上特色便當、專屬紀念禮品等套票499元起，也可以選擇來回套票899元起。