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生鮮農產品外銷已式微 學者建議宜開發「上游農產品」

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
學者認為，這些生鮮水果「下游農產品」在外銷市場大部分已喪失競爭力，應轉為較不易遇到非關稅防檢疫障礙的種苗、魚苗、栽培技術等「上游農產品」。本報資料照片
學者認為，這些生鮮水果「下游農產品」在外銷市場大部分已喪失競爭力，應轉為較不易遇到非關稅防檢疫障礙的種苗、魚苗、栽培技術等「上游農產品」。本報資料照片

中國大陸海關宣稱今年多次在台灣進口的釋迦、蓮霧中驗出有害的「大洋臀紋粉蚧｣，暫時輸入中國大陸，兩者分別占整體外銷市場的97%、95%，外銷市場主要是中國大陸；從鳳梨到釋迦蓮霧，農委會主委陳吉仲點名，下一個可能受到影響是柑橘類，已預擬所有可能、有萬全準備；學者認為，這些生鮮水果「下游農產品」在外銷市場大部分已喪失競爭力，應轉為較不易遇到非關稅防檢疫障礙的種苗、魚苗、栽培技術等「上游農產品」。

國內水果加工專家、台大園藝系退休副教授許明仁表示，基本上國產的「下游農產品」在外銷市場上，大部分已經喪失競爭力了。主要原因有三；一是在精緻農業政策的推動下，國產農產品品質優異，但生產成本也相對較高，外銷價格在國際市場上競爭力逐漸減弱。

許明仁說，第二，國產農產品的生產主要鎖定鮮食市場，所生產的農產品品質雖佳，卻多是不耐貯運的品種，貯運成本高且限制產品國際行銷的距離；第三，我國與外銷農産品的主要國家都未簽定「自由貿易協定」，進口關税更降低產品在國外市場的競爭力。

他直言，以「下游農產品」為主要外銷農產品的時代，應該已經隨著步入已開發國家而成為過去。我國有優秀的農業生物技術與人才，應該將農產品外銷由「下游農產品」逐漸轉變成「上游農產品」，也就是類似品種、種苗、漁苗(觀賞魚與養殖水產類)、種畜、栽培技術、養殖技術等。

許明仁表示，「上游農產品」外銷較不易碰到非關税障礙如檢疫、農藥與汙染物質殘餘等問題，同時也可帶動週邊產業打開外銷市場。

他表示，國内的蝴蝶蘭產業就是一個成功外銷「上游農產品」的例子，不但販售品種與種苗，買了種苗還可販售培養種苗開花的技術、盆花組装技術，也可以販售相闢資材與改善或興建蘭花温室的技術與温室產品；不妨一起集思廣益開發「上游農產品」的外銷產業。

競爭力 釋迦

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