周五入秋首波東北風報到！ 影響到下周一 降雨熱區看這

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周五入秋首波微弱東北風報到，將影響到下周一。迎風面北海岸、東北角雲量增多有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，昨高溫：北部（基隆中正區）36.8度，東部（花蓮光復鄉）36.4度，達高溫警示標準；中部（南投市）亦有34.2度，南部（屏東內埔鄉）35.7度。

吳德榮說，昨午後仍有對流發展，主要在山區，擴及部分平地。

吳德榮說，今晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，關島東方、菲律賓東方及南海各有熱帶雲簇消長，台灣晴朗無雲；各地無降雨。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天太平洋高壓影響，白天各地晴朗炎熱，最高溫約在36度左右，應注意防曬、防中暑；午後有對流在山區發展，擴及部分鄰近平地，近山區活動需注意。

吳德榮說，今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至35度；南部23至36度，東部22至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五起至下周一北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增偶有局部短暫降雨的機率。氣溫略降，稍轉涼。

吳德榮說，背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，下周二各地白天晴朗炎熱，北台氣溫略升，午後山區有對流發展。