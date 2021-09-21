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吹冷氣會吹胖？專家拆解溫度與肥胖關係「這溫度」最易增肥

香港01 / 珍露姐姐
有傳聞指，如果長期逗留在有冷氣的地方，會增加肥胖的機會。圖片來源／ingimage
有傳聞指，如果長期逗留在有冷氣的地方，會增加肥胖的機會。圖片來源／ingimage

夏日炎炎，香港的夏天最高氣溫更高達攝氏34、35度，只要在室外逗留一會兒，就會滿頭大汗。可以的話，相信大部分人都會選擇在室內嘆冷氣吧！不過，近日有傳聞指，如果長期逗留在有冷氣的地方，會增加肥胖的機會。韓國節目《알고 보면》請來不同的專家，拆解溫度與肥胖的關係。到底長期涼冷氣會導致肥胖是不是真的？

剛剛坐完月的家庭主婦全允熙（譯音），打算生完BB後3個月內減肥。雖然在家中真的很熱，但她堅決不開冷氣，只開風扇，原因是她最近看到有報道指冷氣會成為致肥元兇。到底這個說法是否正確？

開冷氣會致肥這個說法，來自美國一個健康網站Everyday Health的研究。研究指，當人體長期處於「thermoneutral zone」即「溫度適中範圍」時，就會成為肥胖的原因。所謂的「溫度適中範圍」，指溫度不是特別高或者低，而且該空間是長期維持著相若的溫度，例如地鐵車廂、辦公室的溫度，就是處於溫度適中範圍內。如果長期處於這個狀態，會對人體造成甚麼影響？

韓國科學專欄作家林東旭解釋，人體的溫度需要維持在攝氏36.5至37度之間。要將體溫維持在這個溫度之間，身體其實需要製造很多能量，如果環境溫度太低，令體溫下降的話，身體就會燃燒能量，令體溫上升；相反，如果環境溫度太高，令體溫上升的話，身體就會排汗，令體溫下降。在這種調節體溫的過程中，新陳代謝的速度會變快，燃燒卡路里的效率亦會變高，如果身體長期處於溫度適中範圍，根本就不需要去調節體溫。

因此，韓國天主教關東大學家庭醫學系教授黃熙振（譯音）指，長期處於這種環境的話，新陳代謝率必然會減慢，脂肪燃燒的可能性亦會減低。韓醫師林賢宇（譯音）亦指，在韓醫的角度，夏天的熱氣會削弱我們體內的力量，所以天氣太熱，我們會出現食慾不振、頭痛等徵兆，如果長期處於有冷氣的環境，食慾一定會大增，變相就會致肥。

另外，有傳聞指，對減肥很有幫助的「棕色脂肪」，會於溫度低的環境下較容易產生。不過，韓國仁荷大學生物技術系教授金恩基（譯音）解釋，當環境處於攝氏零下的溫度時，才有機會令棕色脂肪產生，「涼冷氣根本沒可能幫助產生」。

雖然如此，但綜合上述幾位來自不同專業的教授的意見，長期涼冷氣對身體的影響其實不足以構成一個致肥的原因。不過，人體長體處於舒服、涼快的環境下，食慾自然就會增加，變相就會吃得更多東西。

總括而言，開冷氣並不會直接成為致肥的原因。不過，大家開冷氣的時候盡量將溫度調至攝氏25.5度或以上，就能省電又環保！

延伸閱讀：

專業牙醫教你4招揀牙刷　長短軟硬毛邊種好？電動牙刷有無用？

網民實測「蒟蒻減肥」食到標冷汗入廠　營養師警告這類體質勿進食

文章授權轉載自《香港01》

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