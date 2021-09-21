500案內所／蔣志薇、鄭偉柏、羅文嘉見證新與舊的融合

青年質感媒體「500輯」於士林所開設的期間限定店「500案內所」，中秋連假期間不休息，每天都有不同活動迎接追求質感生活的民眾，期間也多位名人、媒體人親臨現場感受台灣在地的創意與活力，包括經濟日報社長黃素娟、新北市觀旅局局長蔣志薇、資深媒體人鄭偉柏、水牛出版社羅文嘉與劉昭儀、時藝多媒體總經理林宜標，都對500輯在短短1年半內創造了這麼多跨界創意作品，感到非常驚豔。

經濟日報社長黃素娟表示，「這裡太有創意了，超越我的想像！許多先前沒看過品牌都讓我眼睛一亮，插畫封面牆與聯名商品的結合也令我印象深刻，讓年輕創作者的創作能量被看到，視覺、美感都很有態度與個性。若是具體形容，500輯就像是車輪的軸心，輻射出去，把每個原本不同領域的點串連起整個圓，一起努力滾動到更遠的地方，展現了全新的媒體概念。」

新北市觀旅局局長蔣志薇指出，「500輯從開始到現在，與其說是媒體，更可以說是已經成為一個跨越媒體的質感生活平台，讓許多台灣設計師有舞台、更有能見度，這對於台灣整體質感提升是非常重要的。而500案內所更讓大家在很短的時間之內，濃縮看到了現代人應該擁有的生活樣貌，就像一個入口、出發點激發民眾的想像，深刻感覺到策展的用心。」蔣志薇也開玩笑說，「 除了500咖，不知道你們未來有沒有興趣做集結知名肉桂卷品牌的『500卷』呢？我很期待！」

資深媒體人鄭偉柏則直指傳統媒體扮演傳播訊息的重要角色與地位，「隨著民眾生活越來越富裕之後便會開始追求質感、深度，從聯合報開始，到現在500輯，對質感青年，甚至更年輕的世代傳達出正向的力量，在這個訊息爆炸的年代更需要有這樣的核心理念來產生共鳴。而500案內所現場的商品，也呈現出新世代的品牌創作力，非常樂見傳統媒體與不同領域的產業跨界產生『換粉』的效果。」

水牛出版社羅文嘉與劉昭儀夫妻與孩子也趁著假期一同現身500案內所，羅文嘉表示，「很高興看到台灣的媒體提供一個實體空間讓年輕創作者展出作品，呈現出台灣新的活水與力量，所以我也希望這股力量能夠源源不絕，持續辦下去。但提醒大家來之前要有心理準備，這裡會勾起想要把各種商品都帶回家的慾望！而這也就是設計的力道，讓你想要使用、想要收藏。我自己關注的重點在土地與農業，所以特別推薦茶籽堂、LOUU、三麥的產品，很開心看見傳統農業與現代產品激發出新火花。」