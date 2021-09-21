中秋連假剛過國慶緊接在後 國道管制措施看過來

今天是中秋連假最後一天，國五宜蘭至頭城路段於9時30分起出現車多壅塞外，下午隨著高乘載上路，車流一度回堵長達近七公里，直到下午5時才稍微緩解。高公局表示，截至下午5時止，國道交通量為66.2百萬車公里，預估全日交通量調整為105百萬車公里。

此外，昨國道一共發生三起追撞事故，導致車輛嚴重回堵且影響整體車流，高公局也提醒用路人注意車前狀況並保持安全距離。

由於雙十連假也快到了，今年國慶連假總計三天(10月9日至10月11日)，高公局表示，考量國內疫情警戒降為二級後，近期國道交通量已逐漸恢復，研判國慶連假以旅遊旅次為主，假期前兩日以南向車流為主，假期後兩日以北向車流為主。

高公局表示，連假期間每天0至5時，國道全線暫停收費，其餘時段採單一費率收費，其中國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，

此外，國5南港系統交流道南向入口匝道於10月9、10日每天6至12時實施高乘載管制，10、11日每天下午2時至晚間9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

高公局表示，國5石碇及坪林南向入口、國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口等，也將在連假期間實施入口匝道封閉，並視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制，國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。