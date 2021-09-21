入境美國恐須完整打疫苗 桃機旅客盼政府早因應

為避免外籍旅客攜帶COVID-19病毒入境，美國今天表示，11月初將嚴格要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。桃園機場旅客有人表示相信政府，但也有AZ疫苗接種者擔心受影響。

美國目前只核准莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT與單劑型嬌生集團（J&J）等3款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。至於英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）或中國、俄羅斯等他國製造疫苗是否會被承認，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，這是跨部會將討論的重點，11月或之前會有答案。

在桃園國際機場準備搭機出境的陳先生表示，因公司業務常須出國洽公，所以先前在接種疫苗時，有特別選擇莫德納，也順利完成第一劑接種，不過新規定施行細節目前尚未確認，但相信政府會有因應措施，公司也在觀望中。

旅客林小姐則說，自己已經完整接種2劑AZ疫苗，雖然現階段沒有出國的規劃，但聽說AZ疫苗先前並不被美國承認，如果美國嚴格執行新措施，也擔心有其他國家跟進，台灣許多民眾都是接種AZ疫苗，希望政府能與美方協調，找出雙方都能接受的方式。

前來送機的賴先生說，他至今仍未接種疫苗，不過台灣的疫情控制得宜，再加上近幾年也無法出國，因此只要做好防護措施，他不急著接種疫苗，不過他認為，政府應主動接洽美方了解相關政策，「相信很多人都想知道AZ及高端疫苗是否會被承認」，政府也應該提早做好因應措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午說，初步了解，美國入境新措施主要是放寬現階段對於30多個國家的入境限制，所以需搭配接種COVID-19疫苗證明。他強調台灣本來就沒被限制，可自由入境；美國11月後是否對所有國家統一採用入境疫苗證明新措施，美國官方仍在討論。