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高雄文化景點中秋連假人潮多 帶動文創商品銷售翻倍

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄駁二藝術特區中秋連假參觀人潮約較一般周末人潮增加八成左右，以闔家親子同行比例較高，好友揪團成行也不少。圖／高雄市文化局提供
高雄駁二藝術特區中秋連假參觀人潮約較一般周末人潮增加八成左右，以闔家親子同行比例較高，好友揪團成行也不少。圖／高雄市文化局提供

中秋4天連假，高雄市文化局表示，紅毛港文化園區到園人數約比一般假日提高近5到6成人潮；文化遊艇熱門航線每班搭乘人數也比一般假日搭乘人數至少成長1至1.5倍。

高雄市文化局副局長簡美玲表示，像逍遙園、鳳儀書院、打狗英國領事館等文化局場館，在中秋連假入園人數，都較前一周假日成長5至7成不等。而在觀光熱點的旗山車站單日平均參觀人數，更成長超過一倍，車站內因疫情暫停許久的VR互動裝置 也出現排隊體驗的人潮。

人潮也帶動各場館文創商品銷售翻倍成長，如逍遙園高雄一百專屬文創店單日收入增加2.5倍；旗山車站門票及文創商品收入再創新高，連假前三日收入，已達八月總收入近半，顯見民眾出遊意願及消費力。

簡美玲表示，駁二藝術特區中秋連假參觀人潮約較週末人潮增加八成左右，以闔家親子同行比例較高，好友揪團成行也不少。每天下午3點觀賞大港橋旋轉的人潮最多，台日友情展各個時段也預約已滿。

高雄市電影館在中秋連假參館人數，較前一周假日成長約2至3成，觀影人數也比平常增加2成，中秋假期適逢推出蒙帕納斯的戀人、畢卡索之謎等經典電影，也吸引不少民眾來看藝術電影。

高雄駁二藝術特區中秋連假參觀人潮約較一般周末人潮增加八成左右，以闔家親子同行比例較高，好友揪團成行也不少。圖／高雄市文化局提供
高雄駁二藝術特區中秋連假參觀人潮約較一般周末人潮增加八成左右，以闔家親子同行比例較高，好友揪團成行也不少。圖／高雄市文化局提供

連假 中秋 文化局

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