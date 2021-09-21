高雄文化景點中秋連假人潮多 帶動文創商品銷售翻倍

中秋4天連假，高雄市文化局表示，紅毛港文化園區到園人數約比一般假日提高近5到6成人潮；文化遊艇熱門航線每班搭乘人數也比一般假日搭乘人數至少成長1至1.5倍。

高雄市文化局副局長簡美玲表示，像逍遙園、鳳儀書院、打狗英國領事館等文化局場館，在中秋連假入園人數，都較前一周假日成長5至7成不等。而在觀光熱點的旗山車站單日平均參觀人數，更成長超過一倍，車站內因疫情暫停許久的VR互動裝置 也出現排隊體驗的人潮。

人潮也帶動各場館文創商品銷售翻倍成長，如逍遙園高雄一百專屬文創店單日收入增加2.5倍；旗山車站門票及文創商品收入再創新高，連假前三日收入，已達八月總收入近半，顯見民眾出遊意願及消費力。

簡美玲表示，駁二藝術特區中秋連假參觀人潮約較週末人潮增加八成左右，以闔家親子同行比例較高，好友揪團成行也不少。每天下午3點觀賞大港橋旋轉的人潮最多，台日友情展各個時段也預約已滿。