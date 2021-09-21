水果遭禁只告陸不告紐西蘭挨批「雙標」 防檢局回應了

農委會擬針對中國禁止我國釋迦、蓮霧輸入向WTO提告，但紐西蘭六月也禁止我國荔枝、芒果進口，外界質疑標準不一，防檢局今天表示，已持續與紐西蘭針對風險管理措施諮商討論，但中方截至目前均未回應我方提議，呼籲中方盡速展開雙邊技術對話。

防檢局表示，鮮果輸出入檢疫是依貿易國雙方所議定的檢疫條件辦理，雙方如遇有檢疫問題，一般循雙邊諮商管道，就有害生物風險、科學證據及檢疫處理或系統性管理方式進行討論及合作，且在決定有效降低有害生物發生風險輸入檢疫管理措施的同時，亦須考量對貿易影響程度最小的做法。

今年6月我國荔枝及芒果輸銷紐西蘭因發現東方果實蠅而暫停，防檢局說，此與現在中方關切的太平洋臀紋粉介殼蟲案，在害蟲的基本生物特性及風險程度上不同，紐西蘭與我方於事件發生後即就風險管理措施持續諮商討論，尋求解決方案，中方截至目前均未回應我方提議，我方呼籲中方儘速展開雙邊技術對話。

防檢局說，從發現有害生物到諮商檢疫條件，台紐雙方都依國際規範、按正式程序進行。中國今年3月及8月也曾臨時宣布泰國出口到該國的龍眼有粉介殼蟲害問題，8月13日起暫停泰國龍眼進口，但中泰雙方展開交涉後，8月17日中國即恢復泰國龍眼進口。

針對中國此次暫停我國釋迦、蓮霧鮮果輸入，防檢局說，我方已持續兩度有效改善釋迦從生產到輸出過程的系統性管理措施，太平洋臀紋粉介殼蟲在中國和台灣都有發生，該害蟲附在果實表面，易於目視檢查發現，使用燻蒸處理即可殺滅，幾無任何國家對介殼蟲類昆蟲採禁止輸入的措施。陸方不應採行嚴重影響貿易的禁令，我方已自今年2月起9度要求技術對話，期望中方開啟雙邊對話解決檢疫問題。