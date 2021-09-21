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豪雨特報！ 屏東縣大雷雨發布災防告警訊息

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布豪雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、南投、雲林、花東山區及宜蘭、嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時。已針對此大雷雨發布災防告警訊息(PWS)。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。登山及其他戶外活動人士，攜帶收音機，持續注意中央氣象局發布的最新天氣訊息。大雷雨即時訊息示警區域：屏東縣長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、內埔鄉。

屏東縣 氣象局 大雷雨

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