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影／小琉球秋節連假2.5萬人登島 結束又打回冷清原形

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東觀光盛地小琉球中秋連假前3天住房達七成，警方從航班估計有2.5萬人登島。圖／民眾提供
屏東觀光盛地小琉球中秋連假前3天住房達七成，警方從航班估計有2.5萬人登島。圖／民眾提供

今天是中秋連假收假日，屏東觀光盛地小琉球前3天住房達七成，警方從航班估計有2.5萬人登島，中午用餐完在島上玩到下午，多數遊客會返回本島，其中東琉碼頭近人潮匯集的華僑海鮮市場，警方加強交通疏導。中秋連假的榮景今天結束，小琉球明天又回到一至二成的低住房，業者說，今年的秋節登島人潮只有去年的七成，要回到過去假日逾萬人登島的水準，恐要等疫情再降級。

據警方統計，連假前3天登上小琉球的遊客逾2萬人，今天約5000人，遊客下午陸續搭船返回本島，且時間集中在午後；警方在東琉碼頭、華僑市場及中山路沿線派遣交通疏導警力加強疏導，遊客車輛在東琉碼頭前搭載旅客後請盡速駛離，沿西側道路的路線迴轉路口，都會封閉，請駕駛人行駛至漁市場內迴轉，免收費。

警方說，東琉碼頭周邊立體停車場今天已停滿，東港漁港平面位車場停車達九成，要到華僑市場購買漁產品的民眾，該路段道路兩旁畫有紅色標線，請勿停車以免影響車流，欲採買生鮮魚獲或伴手禮及小吃的民眾，將車輛停放漁市場內再步行而出，避免影響車流。

屏東小琉球遊客下午陸續搭船返回本島，時間集中在午後，警方在東琉碼頭、華僑市場及中山路沿線派遣交通疏導警力加強疏導。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球遊客下午陸續搭船返回本島，時間集中在午後，警方在東琉碼頭、華僑市場及中山路沿線派遣交通疏導警力加強疏導。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球遊客下午陸續搭船返回本島，時間集中在午後，警方在東琉碼頭、華僑市場及中山路沿線派遣交通疏導警力加強疏導。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球遊客下午陸續搭船返回本島，時間集中在午後，警方在東琉碼頭、華僑市場及中山路沿線派遣交通疏導警力加強疏導。記者潘欣中／翻攝

小琉球 碼頭 連假

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