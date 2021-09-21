中秋報復性出遊 阿中鬆口氣有微詞

對於中秋連假期間，民眾報復性出遊、塞爆多個旅遊景點，以及在騎樓等地烤肉的問題，指揮中心指揮官陳時中回應說，有部分前往海邊遊玩的民眾沒有配戴口罩，其次是夜市等景

點，帶來的後續影響還要觀察，但目前仍沒有加強防疫管制的計畫。

景點塞爆、騎樓烤肉

經過三級警戒與多起 Delta 變種相關群聚事件，民眾從五月一路壓抑的出遊慾在中秋連假爆發。陳時中在連假前提醒，若因中秋節出現群聚感染，將在 20 日加嚴二級管制，所幸目前尚未出現相關群聚案例，陳時中也在 21 日表示，「防疫措施仍沒有要加嚴的計畫。」

然而，四天中秋連假第一天，墾丁大街、逢甲商圈、合歡山、日月潭、九族文化村、淡水漁人碼頭等著名景點都有大量人流湧現，其中溪頭森林遊樂區更 19 日的入園人數更直破 8000 人，高美濕地則因計數器感應異常、限 691 人的木棧道擠進了超過 3500 人。

此外，各縣市對於連假期間的烤肉規定不盡相同，全面禁止戶外烤肉的台中市特別成立「騎樓巡查隊」，陸續抓到民眾違規在騎樓烤肉的案件；並未禁止民眾在騎樓烤肉的雙北地區，則關閉河濱公園等戶外公共烤肉場地，但新北市仍接到 200 餘件民眾違規烤肉的檢舉通報。

連假後管制不加嚴

本報記者詢問指揮中心，對於這四天假期間、民間防疫作為的評價，陳時中說，在連假期間「海邊看到最多沒有配戴口罩的情況」，其次是在夜市等場所，雖然民眾的行為不是非常普遍、數量並不多，但後續造成的影響還要持續觀察。

此外，中秋節當天本土確診，繼 18 日連假首日後再度加零，陳時中說，21 日能再度加零也很令人高興。他也指出，8 月期間，除上一波 Delta 相關群聚案件、單日出現有八、九個確診個案外，每日新增本土案例大多在五個之下，全月平均 2.5 個，「這是個好現象，希望能持續。」

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