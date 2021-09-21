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中秋後持續高溫 入秋需留意空汙

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
最近幾天將會是多雲至晴天氣，24日開始將會有部分地區出現降雨，西半部需留意空氣品質。（Photo by form PxHere）
最近幾天將會是多雲至晴天氣，24日開始將會有部分地區出現降雨，西半部需留意空氣品質。（Photo by form PxHere）

秋天將至仍高溫！中央氣象局21日表示，至23日大多為多雲至晴的天氣，24日起東北風增強，北部將會有局部短暫雨。氣象專家吳德榮預測，台灣至23日前都受太平洋高壓影響，天氣大多晴朗炎熱，高溫約36度；天氣風險公司總經理彭啟明則提醒，西半部近幾日的擴散條件差，民眾需留意空氣品質。

中央氣象局指出，21日至23日各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨；21、22兩日午後中南部地區會有局部大雨發生的機率，22日清晨中部以北地區亦有零星短暫陣雨發生的機率。

另外，24日至27日受東北風稍微增強的影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。中央大氣系兼任教授吳德榮則說，至23日受太平洋高壓影響，白天各地晴朗炎熱，最高溫約在36度左右，應注意防曬、防中暑。

吳德榮表示，午後有對流在山區發展，擴展至部分鄰近平地，近山區活動需注意攜帶雨具；而最新模式模擬顯示，24日起至27日北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增亦有局部短暫降雨的機率；這幾天整體來說氣溫會略降、稍轉涼。

彭啟明則說，預計到了24日會有微弱的東北風，比較需要注意的是在宜蘭、東北角夜間到凌晨時段，受海陸風、地形作用影響帶來較大雨勢。他也提醒，這幾天台灣從弱風環境轉為偏東到東北風環境，也意味著西半部的擴散條件差，將準備進入秋冬的空污季，民眾也要開始留意空氣品質。

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