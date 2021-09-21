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從北到南11縣市大雨特報 易有短延時強降雨
中央氣象局發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹以北、南投、雲林、嘉義、台東山區及宜蘭、南部地區共11縣市有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
氣象局針對新北市、桃園市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時。大雷雨即時訊息示警區域：新北市石碇區、坪林區、烏來區，桃園市復興區，宜蘭縣宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉。
今、明兩天各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率；東南部地區、恆春半島及馬祖亦有零星短暫陣雨，明天清晨中部以北地區亦有零星短暫陣雨。
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