中秋連假石門水庫見人潮 網紅也來環湖助陣

中秋節連續4天假日，桃園不只永安漁港等海邊景點人潮不斷，山上的石門水庫遊艇環湖接連4天都有成群的遊客搭船，雖然都是散客，但是在現場很快就能揪到10人、20人的搭船門檻，大家在船上享受湖光山色。

復興區公所為了加持原鄉主要景點，今天還請來網紅布萊克薛薛走一趟，一早就從石門水庫壩頂碼頭登船環湖，沿著水庫往上游溪口吊橋、薑母島、阿姆坪景點環湖，在渡輪遊艇公會總幹事陳咪春解說下，大家對石門水庫的歷史、風景有更深刻的體驗和認識。

陳咪春說，中秋節4天連假碰上好天氣，還有桃園市政府推出「加倍愛桃園等」門（船）票買一送一促銷活動，確實吸引許多觀光客到壩頂或阿姆坪碼頭登船，雖然是散客，但是有些遊客先打電話預約，親友團一到場就有10多人甚至於超過20人，即使到現場才來買票的遊客，一望很快就可以揪團成行，像昨天、今天早上9點以前，就有6、7個船班環湖觀光，確實可以感受遊客回來的氣氛。

陳咪春說，除了薑母島是環湖觀光熱門景點，溪口吊橋因為可以上岸走上300多公尺長的吊橋，參觀泰雅文化村，也成為熱門的景點。今天是中秋節，石門水庫入夜以後也是賞月的好地方，有些遊客會在周邊的景點像大溪老街、慈湖、角板山遊玩，傍晚再到石門水庫壩頂賞月，因此預估今天下午4點前，還是會有許多遊客陸續搭船環湖，環湖觀光以後接著就留在壩頂或阿姆坪賞月，過一個浪漫的中秋節。