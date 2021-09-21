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不只餵飽動物 保育員發揮巧思讓環境豐富化
照料動物的保育員面臨低薪、危險加給多年未調困境，本報報導引發討論，高雄市議員林于凱說，為第一線照顧動物保育員提升工作待遇，比改善任何硬體來得更有效益且迫切。
台灣各公立動物園保育員入行起薪約26K，危險加給1800至2500元不等，做到65歲屆齡退休，可能不到4萬元。林于凱說，以高雄市壽山動物園22名保育員來說，若每月提高危險加給4000元，一年不過增加100萬人事經費，相對於市府投入5億元進行動物園環境改善計畫，提升第一線保育員工作待遇也是重要課題，不能再繼續漠視，才能提高保育員工作士氣，並吸納、留住更好人才。
保育員是最貼近動物的生活保母，除餵飽滿足生理需求，保育員也致力於環境改造，讓生活空間受限動物不會過著一成不變日子，行為能更豐富化，身心更健康。中山大學生物科學系教授張學文說，讓生活環境豐富化是全世界動物園趨勢，台灣必須跟上，第一線保育員是重要行動者。
張學文說，動物行為豐富化作法包含讓覓食過程挑戰多一點，例如將食物放高一點，或放進罐子裡，依據動物習性設計，讓動物能動動身子、頭腦，多些刺激也有玩耍樂趣，避免長期刻板行為，有助提高動物活力。
「保育員是最理解動物的人，要能發揮想像力！」張學文團隊與高雄市壽山動物園合作，張學文鼓勵保育員多運用巧思去嘗試、驗證，再滾動修正。張學文觀察，新一代保育員素質不錯，除有照顧動物專業，也樂意學習木工等多元能力，願花更多心思給動物更好環境。
「除了動物要幸福，保育員也要被善待！」張學文說，保育員常成為國外動物園行銷、提升形象素材，保育員不再是沉默的一群，能讓外界看見他職業的光，台灣保育員能見度偏低，有點可惜，應該提高保育員這一職業光榮感，給予更合理待遇是重要一環。
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