國5爆塞到凌晨2點多才紓解 宜蘭警方今嚴陣以待

通常連假的北返車潮不會出現在收假日最後一天，而是收假日前二天。國5昨天幾乎整天塞，回堵到宜蘭各交流道平面道路，直到凌晨2點20分才恢復順暢，員警徹夜辛苦維持行車秩序，今天一早也在重要路口加強疏導，請駕駛朋友依規定行駛，預估車流要到晚間紓解。

縣警察局表示，昨天大量北返車潮造成長時間壅塞，雪隧最長回堵8公里，交流道平面車流直到今天凌晨2點多恢復順暢。

今天上午8點起，國5北上各交流道儀控啟動，9點23分起主線儀控啟動，北返車潮陸續增加，雪隧洞口回堵，雪隧內平均車速40公里，下午2點到9點蘇澳至頭城北向各交流道實施高乘載管制，如遇車多壅塞，可改走台9線北宜公路或台2線濱海公路。