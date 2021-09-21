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國5爆塞到凌晨2點多才紓解 宜蘭警方今嚴陣以待

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5昨天爆塞並且回堵到宜蘭各交流道平面道路，直到凌晨2點20分才恢復順暢，員警徹夜辛苦維持行車秩序，今天也在重要路口加強疏導。圖／警方提供
國5昨天爆塞並且回堵到宜蘭各交流道平面道路，直到凌晨2點20分才恢復順暢，員警徹夜辛苦維持行車秩序，今天也在重要路口加強疏導。圖／警方提供

通常連假的北返車潮不會出現在收假日最後一天，而是收假日前二天。國5昨天幾乎整天塞，回堵到宜蘭各交流道平面道路，直到凌晨2點20分才恢復順暢，員警徹夜辛苦維持行車秩序，今天一早也在重要路口加強疏導，請駕駛朋友依規定行駛，預估車流要到晚間紓解。

縣警察局表示，昨天大量北返車潮造成長時間壅塞，雪隧最長回堵8公里，交流道平面車流直到今天凌晨2點多恢復順暢。

今天上午8點起，國5北上各交流道儀控啟動，9點23分起主線儀控啟動，北返車潮陸續增加，雪隧洞口回堵，雪隧內平均車速40公里，下午2點到9點蘇澳至頭城北向各交流道實施高乘載管制，如遇車多壅塞，可改走台9線北宜公路或台2線濱海公路。

至於蘇花路廊，警方預估今天將是北上交通量高峰，員警已於重要路口加強疏導，另外蘇花路廊中午12點到下午6點禁止21公噸以上的大貨車通行，蘇花改部分路段開放大客車行駛路肩，請駕駛朋友依標誌、標線行駛，以免違規受罰。

國5昨天爆塞並且回堵到宜蘭各交流道平面道路，直到凌晨2點20分才恢復順暢，員警徹夜辛苦維持行車秩序，今天也在重要路口加強疏導。圖／警方提供
國5昨天爆塞並且回堵到宜蘭各交流道平面道路，直到凌晨2點20分才恢復順暢，員警徹夜辛苦維持行車秩序，今天也在重要路口加強疏導。圖／警方提供
國5昨天爆塞並且回堵到宜蘭各交流道平面道路，直到凌晨2點20分才恢復順暢，員警徹夜辛苦維持行車秩序，今天也在重要路口加強疏導。圖／警方提供
國5昨天爆塞並且回堵到宜蘭各交流道平面道路，直到凌晨2點20分才恢復順暢，員警徹夜辛苦維持行車秩序，今天也在重要路口加強疏導。圖／警方提供

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