兩次追撞 害這裡又變國道一號唯一低速路段

今天是中秋連假的最後一天，除了發生追撞車禍，中部路段堪稱全線順暢，國道警方預測最後一波返鄉車潮出現在午餐過後到下午5點之前，用路人可避開易壅塞路段，改走替代道路，早一點返回溫暖的家。

國一員林分隊表示，返鄉和出遊的車潮提前在昨天北返或南下，今天中部路段全線90公里以上，上午埔鹽系統至員林交流道之間的北上路段發生兩起追撞車禍，一件在上午約10點排除，另一件約11點半排除，沒人受傷，車禍發生原因有待進一步調查，這個路段施工拓寬路面，放置水泥護欄縮減車道，發生車禍和處理時占用車道，影響車流，讓埔鹽系統至員林交流道的行車時速一度僅30到40公里。

最後一波返鄉和出遊回家的車潮，可能在午餐過後湧現，但國道警方認為，從昨天的車流量來看，大多數民眾已提前返家，今天即使有車潮，全線不至於壅塞，行車時速可望超過60公里。