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恢復信心 高捷輕軌運客量雙創疫情以來新高
受疫情影響，高雄捷運與輕軌運量低迷已有，中秋節連假迎來人潮，每天平均運量9萬2849人、輕軌為1萬3515人，雙雙創下今年疫情警戒以來新高，幾乎已經恢復以往假日人潮。高捷公司表示，各站次都有不少觀光人潮，樂觀看待緊接而來的國慶日連假。
5月本土疫情爆發後，高捷運量持續下滑九成，原先每日約12萬人次滑落到2萬多，6月13日甚至創下1萬0197人次搭乘的新低紀錄。疫情降級後逐日攀升，此次連假最明顯，高捷也因應假期在尖峰時間加密班次，橋頭站推蜜柑站長、鹽埕站與商圈合作行銷等活動爭取遊客。
進入連假最後一天，高捷公司統計，捷運平均日運量為9萬2849人、輕軌為1萬3515人次。9月17因返鄉人潮搭乘需求，捷運運量達11萬2423人次之多，本波疫情後首度突破10萬大關，輕軌則在9月19（週日）達1萬5925人次，此數字也是三級警戒解除以來新高。
高捷公司指出，連假期間，R16左營站每天運量突破1萬人次，單站最多人出入，R11高雄車站、R14巨蛋站、R8三多商圈站、O1西子灣站及美麗島站等站有不少觀光人潮；輕軌則以駁二藝術特區的沿途停靠站受歡迎。
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