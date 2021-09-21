快訊

22年前的今天地震報告 氣象局：最殘忍、最恐懼的記憶

正港「中秋月圓」！睽違8年今晚迎真正滿月 日出還能看「黃道光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

饒慶鈴籲發釋迦券 農委會：無此規畫將搭配農遊券行銷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中國大陸海關總署發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。本報資料照片
中國大陸海關總署發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。本報資料照片

中國大陸禁輸入台灣釋迦、蓮霧，昨起生效。台東縣長饒慶鈴昨晚在政論節目表示，「鳳梨釋迦」是台東重要經濟農產品，禁止輸陸將重創台東五分之一人口生計，呼籲中央發行「台東釋迦券」協助經濟。農委會表示，目前沒有發行「釋迦券」的規畫，但會透過五倍券、農遊券加碼回饋機制，鼓勵民眾購買釋迦。

我國釋迦品種分為大目釋迦及鳳梨釋迦，銷陸品種多數為鳳梨釋迦，主要產區台東恐受衝擊。饒慶鈴昨晚指出，鳳梨釋迦是台東重要經濟作物，種植面積高達2700公頃，產期從12月至隔年4月，十年來台東外銷的鳳梨釋迦有九成五輸陸，外銷量近年從5000公噸成長到1.5萬公噸，一旦大陸禁止輸入，將影響台東五分之一縣民的生計，重創台東經濟，希望中央推出「台東釋迦券」，鼓勵國人購買。

農委會副主委陳駿季表示，鳳梨釋迦外銷有九成五以上輸往中國大陸，產值約12億多元，但相較鳳梨可以輸入到許多國家，鳳梨釋迦外銷市場較為受限，現在短時間處理策略為擴大國內銷售市場，其次針對外銷部分，還是會針對現有的新加坡、香港等市場加強外銷，由於鳳梨釋迦鮮果目前仍無法出口到日本，未來會以「冷凍鳳梨釋迦」輸日。

至於國內行銷，陳駿季說，現在剛好疫情緩解，中央也會發放五倍券及各部會的振興券，農委會將規畫農遊券加碼「買多少送多少」，透過五倍券及農遊券的回饋機制，鼓勵民眾購買鳳梨釋迦，但不會直接發放釋迦券。

中國大陸海關總署發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。本報資料照片
中國大陸海關總署發布通知指出，因檢出檢疫性有害生物，9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。本報資料照片

釋迦 鳳梨 台東

延伸閱讀

獲多名縣市長支持擔任黨主席 朱立倫二度cue侯友宜

影／饒慶鈴昨才表態支持朱立倫 江啟臣今到台東找她吃釋迦

江啟臣訪台東尋求支持 要國人用選票革命展現公投民意

大陸禁台灣釋迦進口 農委會後天台東座談提策略

相關新聞

22年前的今天地震報告 氣象局：最殘忍、最恐懼的記憶

今天是921大地震22周年，中央氣象局官方臉書粉絲專頁「報地震 - 中央氣象局」說，1999年9月21日凌晨1點47分，...

收假日返家車潮漸湧現 省道替代道路看這知

今天是中秋連假最後一天，公路總局表示，昨下午起，部分風景區路段像是台2線關渡至淡水路段、台2線三貂角至福隆路段、台2線石...

饒慶鈴籲發釋迦券 農委會：無此規畫將搭配農遊券行銷

中國大陸禁輸入台灣釋迦、蓮霧，昨起生效。台東縣長饒慶鈴昨晚在政論節目表示，「鳳梨釋迦」是台東重要經濟農產品，禁止輸陸將重...

中秋收假日國5上午紫爆 雪隧前時速僅「個位數」

今天是中秋節連假的收假日，國5北上路段上午車流爆多，11點左右的雪隧前車輛大排長龍，車速只有個位數都不到10公里，一路紫...

第9輪預約超順的！台中：BNT預約74.6%、高端50.9%

第9期公費疫苗昨天上午10時起開放預約，包含BNT疫苗第1劑及高端疫苗第2劑，很多預約者反應，預約過程「超順的」，不像第...

全球4千多萬人「失智潛藏」 協會籲提升診斷量能

9月21日是國際失智症日，國際失智症協會（ADI）今公布2021年最新失智症報告，估算全球有4100萬失智者尚未被診斷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。