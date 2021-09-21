饒慶鈴籲發釋迦券 農委會：無此規畫將搭配農遊券行銷

中國大陸禁輸入台灣釋迦、蓮霧，昨起生效。台東縣長饒慶鈴昨晚在政論節目表示，「鳳梨釋迦」是台東重要經濟農產品，禁止輸陸將重創台東五分之一人口生計，呼籲中央發行「台東釋迦券」協助經濟。農委會表示，目前沒有發行「釋迦券」的規畫，但會透過五倍券、農遊券加碼回饋機制，鼓勵民眾購買釋迦。

我國釋迦品種分為大目釋迦及鳳梨釋迦，銷陸品種多數為鳳梨釋迦，主要產區台東恐受衝擊。饒慶鈴昨晚指出，鳳梨釋迦是台東重要經濟作物，種植面積高達2700公頃，產期從12月至隔年4月，十年來台東外銷的鳳梨釋迦有九成五輸陸，外銷量近年從5000公噸成長到1.5萬公噸，一旦大陸禁止輸入，將影響台東五分之一縣民的生計，重創台東經濟，希望中央推出「台東釋迦券」，鼓勵國人購買。

農委會副主委陳駿季表示，鳳梨釋迦外銷有九成五以上輸往中國大陸，產值約12億多元，但相較鳳梨可以輸入到許多國家，鳳梨釋迦外銷市場較為受限，現在短時間處理策略為擴大國內銷售市場，其次針對外銷部分，還是會針對現有的新加坡、香港等市場加強外銷，由於鳳梨釋迦鮮果目前仍無法出口到日本，未來會以「冷凍鳳梨釋迦」輸日。