中秋收假日國5上午紫爆 雪隧前時速僅「個位數」

今天是中秋節連假的收假日，國5北上路段上午車流爆多，11點左右的雪隧前車輛大排長龍，車速只有個位數都不到10公里，一路紫爆回堵近6公里，預計在下午2點實施高乘載管制前，會再出現一波車流高峰，直到晚上才能紓解。

國5北返車潮於昨天就出現，甚至嚴重塞到今天凌晨將近2點。今天上午壅塞情況持續，坪林行控中心8點開啟各交流道及主線匝道儀控，9點23分主線匝道進行秒數調控，直到11點主線於雪隧前回堵大約將近6公里，各交流道中，以頭城交流道及宜四匝道回堵比較嚴重約1公里。