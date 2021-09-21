22年前的今天地震報告 氣象局：最殘忍、最恐懼的記憶

今天是921大地震22周年，中央氣象局官方臉書粉絲專頁「報地震 - 中央氣象局」說，1999年9月21日凌晨1點47分，台灣的地底和人間同時響起巨大的悲鳴。芮氏規模7.3的地震帶來了歷史性的災難，極淺層的世紀大震之下，2400多人罹難、將近10萬棟房子倒塌，總計損失超過3000億元。「那是最殘忍、最恐懼的記憶」。

氣象局撰文表示，車籠埔斷層的錯動，彷彿為台灣地表帶來一道劇烈的傷痕，一道長達105公里的傷痕。當我們重看這一張22年前的地震報告，似乎還可以看到許多台灣人心底最難抹滅的痛。震後的台灣掀起了法規和救災制度的全面進化、發表了世界級的地震研究，以及地震預警系統的現世，讓我們看見台灣的大破大立以及團結向心。

「然而，面對下一次未知的大地震，我們該怎麼辦呢？」「報地震 - 中央氣象局」說，在學界中，「地震預警系統 （Earthquake Early Warning System）」 是公認最有效的防震減災方法之一。為此，中央氣象局及其研發的地震預警系統，一直努力走在最前面。

「報地震 - 中央氣象局」表示，自90年代開始，中央氣象局就開始發展「地震速報系統」，921地震發生時，當時系統在地震後102秒就得到自動定位的結果，受到國際重視與肯定。歷經921大地震後，地震觀測網的密度、運算技術、地震儀有了整體的提升與進步，氣象局更是積極發展地震預警系統。

「報地震 - 中央氣象局」說，到了2016年，台灣成為繼墨西哥和日本之後，全世界第三個成功向一般大眾發布地震預警的國家，時至今日，地震預警的測報時間也已經縮短至10秒之內。

網友回憶，「記得當時台中停電將近一個禮拜，學校停課，過著很原始的生活」、「先上下，再左右，好可怕，想到都還會怕」、「當時真以為是世界末日了」、「靠空投物資過了幾個月的日子」、「很多人心裡難以抹滅的痛」。