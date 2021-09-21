第9輪預約超順的！台中：BNT預約74.6%、高端50.9%

第9期公費疫苗昨天上午10時起開放預約，包含BNT疫苗第1劑及高端疫苗第2劑，很多預約者反應，預約過程「超順的」，不像第8期預約AZ出現網頁當機的搶預約情況。台中市衛生局統計，截至昨天下午1時，第9期BNT預約率74.6%，第9期高端預約率50.9%。

吳姓預約者說，他原本擔心第9期預約BNT疫苗會比第8期預約AZ疫苗還搶，沒想到過程「超順的」，讓他大感意外。

台中市衛生局說明，目前中央尚未公告配撥多少疫苗供台中的1922預約平台使用，衛生局依台中第9期BNT意願數估算，開放12萬個名額供民眾預約，截至昨天下午1時，共有8萬9564人完成預約，預約率74.6%，可持續預約至明天中午。

台中市衛生局說明，台中高端第一劑接種9萬7270人，第9期高端至昨天下午1時，共計4萬713人完成預約，預約率50.9%，本期可持續預約至明天中午。