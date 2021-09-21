聽新聞
test
0:00 / 0:00
第9輪預約超順的！台中：BNT預約74.6%、高端50.9%
第9期公費疫苗昨天上午10時起開放預約，包含BNT疫苗第1劑及高端疫苗第2劑，很多預約者反應，預約過程「超順的」，不像第8期預約AZ出現網頁當機的搶預約情況。台中市衛生局統計，截至昨天下午1時，第9期BNT預約率74.6%，第9期高端預約率50.9%。
吳姓預約者說，他原本擔心第9期預約BNT疫苗會比第8期預約AZ疫苗還搶，沒想到過程「超順的」，讓他大感意外。
台中市衛生局說明，目前中央尚未公告配撥多少疫苗供台中的1922預約平台使用，衛生局依台中第9期BNT意願數估算，開放12萬個名額供民眾預約，截至昨天下午1時，共有8萬9564人完成預約，預約率74.6%，可持續預約至明天中午。
台中市衛生局說明，台中高端第一劑接種9萬7270人，第9期高端至昨天下午1時，共計4萬713人完成預約，預約率50.9%，本期可持續預約至明天中午。
台中市衛生局說明，因1922預約平台需要一家家院所點進去檢視預約情形，台中市有逾4百多間合約院所，逐一檢視統計預約數需要耗2小時作業時間，預計將於下午3時，公布最新數據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言