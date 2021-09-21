全球4千多萬人「失智潛藏」 協會籲提升診斷量能

9月21日是國際失智症日，國際失智症協會（ADI）今公布2021年最新失智症報告，估算全球有4100萬失智者尚未被診斷，未來將有一波「診斷需求海嘯」來襲。九成臨床醫師觀察，疫情導致許多民眾延遲診斷及就醫。台灣失智症協會理事長賴德仁表示，疫情期間失智者因各項服務暫停明顯退化，政府應強化失智據點的服務量能及可及性，以延緩失智者的退化，失智症協會今年推出線上系列活動，邀請全民認識失智症十大警訊。

根據世界衛生組織（WHO）資料，失智症為全球十大死因第七位，訂定半數國家失智症診斷率應達50%，而2021年全球失智症報告指出，全球5500萬失智者中仍有75%未被確診，在中低收國家比率高達九成。國際失智症協會執行長寶拉・巴巴里諾（Paola Barbarino）表示，醫療人員對失智症缺乏正確認知及對失智症的刻板印象，使得失智者無法早期診斷及獲得幫助，再加上缺乏訓練有素的專家和可用的診斷工具，導致診斷率過低。

賴德仁表示，衛福部今年5月公布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，相較2011年僅三成被確診，2020年9月獲診斷及服務比率達54.1%，亦即45.9%尚未診斷。根據2021年3月台灣失智症協會公布2020年12月底台灣失智推估人口為30萬3271人，推論未被診斷出來之失智者有13萬9201人。此外，非失智症專長的臨床醫師對於失智症的敏感度相對低，呼籲衛福部結合各醫師公會，透過專業訓練提升臨床醫師早期發現失智個案的能力，並協助連結資源延緩失智退化。

賴德仁表示，未來20年台灣將增加36萬失智人口，呼籲台灣政府應及早準備，積極強化醫療體系的失智症專業訓練及診斷量能，以因應失智海嘯之到來。台灣失智症協會祕書長湯麗玉表示，提升民眾對於失智症的正確認知，是提高確診率的重要一環。台灣失智症協會舉辦線上活動，包括舞蹈串連、線上體驗、網紅約會等活動，邀請全民一起認識失智症十大警訊，關心失智議題，並發揮年輕族群的關鍵力量。活動網址： https://www.facebook.com/tada2002