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正港「中秋月圓」！睽違8年今晚迎真正滿月 日出還能看「黃道光」

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暌違8年中秋節真正滿月就在今晚 最佳賞月時間曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
賞月機率。 圖／氣象局提供
賞月機率。 圖／氣象局提供

今天是中秋節，還是暌違八年再度於中秋節迎接真正的「滿月」。氣象局表示，今天晚間各地大致上都有機會看到月亮，不過部分地區隨著午後雷陣雨有時候發展較晚，午後雲系消散較慢的話，看到月亮的時間也會跟著比較晚。其中，中部以北晚間雲量增多，且容易有零星短暫陣雨，多少都會影響賞月指數；馬祖地區受到鋒面影響，也會有局部短暫陣雨，賞月指數相對偏低。

氣象局表示，整體來講，看到月亮較高機率的時間落在今天深夜之前，其中又以南部、東北部、東部看到月亮的機率較高。

氣象局表示，今天到周四，天氣都還是以多雲到晴為主，中午前後感受悶熱，午後留意局部雷陣雨，周五之後天氣有些變化，東北風稍微增強，東半部、基隆北海岸、大台北山區等地，會有局部短暫雨，其他各地天氣還是類似多雲到晴，午後雷陣雨的天氣型態。

氣象局表示，台灣上空今天雲量比較偏少，早上中部以北有雲量存在，預估隨著時間過去，雲系會有消散情形；北邊韓國延伸到華南這一帶，有一個鋒面，由於馬祖地區離鋒面接近，所以今天雲量偏多，有局部短暫陣雨。

氣象局表示，今天台灣今天中午前後依舊氣溫偏高，紫外線指數偏強，各地白天高溫有機會來到32度，其中西半部近山區平地、東北部、花東縱谷以及大台北地區等地，會來到34、35度左右高溫，提醒民眾中午前後出門要做好防曬，多補充水分。

至於今天降雨型態仍以午後雷陣雨為主，不過範圍會偏廣，包括山區、近山區平地、大台北地區都要留意，其中中南部地區近山區一帶預估有局部大雨發生的機率，民眾若要前往山區活動，要留意天氣變化。

氣象局也說，明後兩天的天氣型態和今天類似，都是受到太平洋高壓影響，預估各地天氣穩定、氣溫偏高，留意午後雷陣雨，中南部地區容易出現局部大雨；不過周五後，天氣有些變化，北邊有一個高壓會帶來微弱北風，造成東半部、大台北山區、基隆北海岸的降雨機率增加，雨量偏多，高溫下降一、兩度，其他各地還是多雲到晴，午後有短暫陣雨的天氣型態。

對於入秋後的首波東北季風，氣象局表示，周五會帶來微弱冷空氣，不過由於距離相對較遠，對台灣影響偏弱，氣溫方面，高溫下降一兩度，變化尚不至於很明顯；桃園以南地區，還是多雲到晴天氣為主，午後有雷陣雨。

氣象局 高溫

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