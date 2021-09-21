中秋節求姻緣拜月下老人 禁忌戴口罩？專家傳招來變通

今天是中秋節，也是農曆8月15日月下老人生日，民俗專家楊登嵙建議想求好姻緣的民眾，要掌握祭拜的禁忌以及訣竅，就能求得好姻緣，其中拜月老的有5大禁忌，包括不要戴帽子、口罩、太陽眼鏡，但現在疫情期間，在外都需配戴口罩怎麼辦？楊登嵙說，只要祭拜時，向月老說明是疫情期間，需配戴口罩，並拿出身分證說明自己身分，也可達到相同效果。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，單身男女想找到很姻緣，國曆2月14日西洋情人節、農曆7月7日七夕情人節、農曆8月15日中秋節也是月下老人生日，以及冬至這4天，都是祭拜月下老人的好日子，所以今天中秋節，單身男女不要錯過機會，把握相關的祭拜重點與禁忌，就能掌握好姻緣。

楊登嵙說，拜月老有5大禁忌，第一、不要戴帽子、口罩、太陽眼鏡，這樣月老才看得清楚你的樣子，不過現在正值疫情期間，在外不能脫下口罩，建議民眾祭拜時，也可採取變通的方式，祭拜時拿出身分證，不用脫口罩，也能達成相同效果。

他說，第二、服裝端莊，不宜太過暴露，也尊重神明；第三、請勿拿傘，若是摺疊傘就收到包包裡，旁邊有人拿傘也離他遠一點，「拜拜拿傘，姻緣會散」；第四、喝結緣茶千萬不要吹，不然求好的姻緣就被自己給吹走了，第五、記得吃廟裡喜糖沾沾喜氣，但記得不能挑，因為都自己挑了，「月老怎麼幫你牽紅線」。

他說，祭拜的祭品要有糖果、鮮花、五色水果、紅棗、桂圓等物品，以祈求姻緣圓滿順利、開花結果，祭拜時要告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，包括長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象，誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝，但要說到做到。

他說，另外有招招姻緣法寶，用紅線、緣錢在月老的主爐正轉繞3圈，然後放在身上或包包內帶著或置於枕頭下。

另外，今年的桃花位在南方，「喜星」、「桃花星」、「官星」，主宰人際關係、事業、異性緣，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線和緣錢，正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣及人際關係，提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。