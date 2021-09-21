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睽違8年今晚賞中秋滿月 日出還能看「黃道光」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
今年中秋節是睽違8年後，真正又逢「中秋月圓」。圖／台北天文館提供
今年中秋節是睽違8年後，真正又逢「中秋月圓」。圖／台北天文館提供

今天是中秋節，同時也是睽違8年後，再度於中秋節迎接真正的「滿月」，台北市立天文館表示，月亮將在晚間6時18分東升，為了讓民眾賞月免出門群聚，天文館晚間7時起直播，還有講師群一同解說。此外，23日為秋分，此前後一、兩周正是觀賞「黃道光」的最佳時機，民眾同樣可於天文館頻道收看即時全天域影像觀察。

天文館表示，從103年到109年的中秋都不是滿月，而今年則是睽違8年後真正又逢「中秋月圓」，天文定義上的滿月發生在上午7時55分，月亮則在晚間6時18分東升。此外，過去農曆14到17日皆有可能為滿月，又以農曆16日滿月的機率最高。

天文館表示，但為了讓大家不出門、免群聚，還能更清楚地觀賞到這難得的中秋滿月，台北天文館特別於今晚7時起，在YouTube「台北天文館」頻道以專業的天文望遠鏡進行月球直播，同時解說導覽及互動問答。

此外，天文館表示，23日為秋分，此前後一、兩周正是觀賞「黃道光」的最佳時機，民眾在日出前2至3小時前往光害較少的地方、面向東方地平線附近，即可看見呈三角形、淡白色的黃道光，或可以利用天文館YouTube頻道提供的陽明山、梨山及離島即時全天域影像觀察。

黃道光是太陽系內細小塵埃反射陽光所形成的微弱亮光，只有在春、秋分時較容易被看見，不同於春分時的黃道光出現在日落後的西方天空，秋分時的黃道光出現在日出前的東方天空，因此又被稱為「假曙光」。

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