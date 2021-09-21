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中秋午後對流旺盛 周五轉弱東北風環境

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
各地賞月機率。圖／取自天氣風險公司臉書
各地賞月機率。圖／取自天氣風險公司臉書

今天是中秋節，也是連假的最後一天，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，各地上半天主要還是受到太平洋高壓影響，大致是晴到多雲天氣，中北部雲量較多，高溫普遍可達33-34度，局部背風、弱風側地區則可達35-36度，溫度感受仍較炎熱。

他說，雖然台灣還在太平洋高壓勢力內，但北方有一道鋒面正要通過東海，鋒面尾端稍微延伸到台灣北部外海，導致今天大氣結構有些不穩定，山區午後熱對流發展的情況會比較旺盛，範圍也比昨天廣，下午外出或收假返回的路上要留意天氣變化。

柯聿寧說，由於鋒面微弱的尾端接近，午後熱對流可能會持續到入夜，雲層消散的時間比較晚，想欣賞大大的滿月升起就要碰運氣了，今晚到明晨也因為鋒面尾端雲系接近，西北部有短暫雨的機會，想欣賞月正當中的景象也需要碰運氣。

柯聿寧表示，明天鋒面尾端結構逐漸減弱，台灣附近環境沒有明顯的風，弱風狀況下各地午後近山區仍然有熱對流發展，後天會開始吹起偏東風，北部的熱對流就會變得比較少。

「預計到了周五會有微弱的東北風」，柯聿寧說，到下周一前，風向會在東北到偏東風之間，風速不會太強，東北部雲量會增多，溫度也略降一些，比較需要注意的是在宜蘭、東北角夜間到凌晨時段，環境風有沒有與海陸風、地形作用帶來一些局部較大的雨勢，中南部天氣沒有明顯變化，但需要注意午後對流發展後可往平地擴散，帶來較大的雷陣雨。

柯聿寧說，這幾天從弱風環境到周末轉為偏東到東北風環境，也意味著台灣西半部的擴散條件差，從環保署的監測資料可以看到空氣品質達到黃色等級的站點、時間越來越多，偶爾有橙色等級出現，時序準備進入秋冬的空汙季，也要開始留意空氣品質是否惡化。

柯聿寧表示，未來一周南方熱帶洋面仍然有熱帶雲簇活動，季內振盪(MJO)中有利對流發展的區域也慢慢來到東南亞附近的洋面，熱帶雲簇發展順利的話就可能進一步增強為擾動或更強的系統，9月仍然是颱風好發的月份，10月也有不少颱風生成，當有熱帶性低氣壓生成時可以稍微留意相關資訊。

空氣品質 颱風

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