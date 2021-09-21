收假日返家車潮漸湧現 省道替代道路看這知

今天是中秋連假最後一天，公路總局表示，昨下午起，部分風景區路段像是台2線關渡至淡水路段、台2線三貂角至福隆路段、台2線石門白沙灣至富基漁港路段等出現觀光車潮；而往返南北及花東地區的省道城際道路，如台9線蘇花公路、台9線草埔路段、台61線鹿港路段等也出現收假車潮，預估今天各地上午10時起，將出現返家車潮。

公路總局表示，提醒用路人注意台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊路段、台9線南迴公路路段、台9線麻里巴橋路段、台61線鳳鼻至香山路段等易車多或壅塞路段，

此外，在公共運輸部分，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨西部國道客運共計行駛3396班次，疏運3萬8305人；東部國道客運路線共計行駛718班次，疏運1萬1486人。

為因應疫情影響，公路總局表示，已請客運業者落實人車安全整備及防疫措施，亦呼籲民眾於連假期間減少跨區移動，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定。