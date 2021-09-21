屏鵝公路恐怖收假車潮要來了 警方籲避開塞車地雷時段

今天中秋節，也是4天連假最後一天，返鄉和度假民眾多準備回到工作崗位，各景點都出現收假潮；屏東縣通往墾丁和台東的台1線枋寮至枋山段，連假前3天多南下車流，昨天下午至晚上北上車流已超越南下車流，單日高達3萬輛，警力實施調撥車道因應，依舊停停走走，預估今天午後的北上車流量超過昨天，甚至持續到深夜，警方嚴陣以待，也呼籲用路人避開塞車地雷時段。

台1線枋寮至枋山段是國道3和台17線通往墾丁和台東的必經路，警方統計，南下車潮昨天較前兩天減緩近3成，北上則多了3成；中午12時過後，每小時南下車流已滑落2000輛，北上車流則超過2000輛，3時至4時的車流更近3000輛，是疫情以來最大量，下午近3時啟動調撥車道，直到晚上10時才紓緩，北上單日高達3萬輛，今天收假日預估會逾3萬。

警方說，今天是中秋連假最後一天，也是土地公生日，南下車城鄉福安宮祝壽的信徒和進香團將暴增，預計今天北返車潮將從下午綿延整天直到深夜，呼籲行駛屏鵝公路的駕駛人耐心行駛；另汽車及大型重型機車行駛外側機車道，嚴重影響假日交通，昨天起在沿途路口架設攝影機取締違規車輛，請民眾配合員警疏導措施。

國道3南州交流道是到屏東恆春半島、台東縣最近的交流道，昨天整天出現爆量車潮，警方今天也在南州、崁頂兩個交流道實施分流，疏解台1線屏鵝公路的車流。