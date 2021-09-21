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國道估今交通量為平日1.5倍 高公局：可多利用替代道路

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中秋連假第四天，昨國五車潮紫爆，一路塞到今凌晨2時才緩解。記者許正宏／攝影
中秋連假第四天，昨國五車潮紫爆，一路塞到今凌晨2時才緩解。記者許正宏／攝影

今天是中秋連假最後一天，根據高公局統計，昨天國道全日交通量為108.9百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍。

其中西部國道包括國1北向內湖至汐止、新竹系統至湖口、台中至台中系統、北斗至員林；國3北向關西服務區至大溪、南雲至南投；國6西向舊正至霧峰系統從昨天下午開始車多；國5北向宜蘭至坪林則一路塞車到今天凌晨2時紓解。

至於今日0至5時平均交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)的1.5倍；預估本日交通量為114百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量為10.6百萬車公里。今日相關疏導措施包括下午2時至晚間9時，國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7至晚間7時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局表示，預判今日上午壅塞路段，將出現在國1新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、霧峰系統至霧峰、竹山至中興、國5北向宜蘭至坪林，國6舊正至霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道。

新竹 國道 宜蘭

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