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道指下跌614點 跌幅2個月最大 史指5月12日後最糟單日

不斷更新／國道9地雷路段 上午10時前暫停收費北返趁早

聯合報 / 記者邱瓊玉董俞佳／台北即時報導
今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供
今天國道相關疏導措施。圖／高公局提供

（7:00更新）

今天是中秋節連續假期最後一天，上午7時許國道各路段大致順暢。高速公路局預估國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判今天易壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

國道 新竹 高速公路

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