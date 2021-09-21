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北台灣將稍轉涼 吳德榮：周五起入秋首波微弱東北風到

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
賞月機率。 圖／氣象局提供
賞月機率。 圖／氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周四太平洋高壓影響，白天各地晴朗炎熱，最高溫約在36度左右，應注意防曬、防中暑。今天北部24至36度，中部24至35度；南部24至36度，東部23至36度。

午後有對流在山區發展，擴展至部分鄰近平地，近山區活動需注意。他說，中秋夜各地皆有賞月的機率，不致受到雲層太大的干擾。

周五起至下周一北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增亦有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。

背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

防曬 中暑 吳德榮

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