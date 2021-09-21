14年前鱷口奪回斷臂迄今持續復健 不減守護動物使命感

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
2007年4月，時任高雄市壽山動物園組長的張博宇為園內河口鱷治病時，不慎遭鱷魚咬斷左手臂，斷肢奇蹟式接合。本報資料照片
2007年4月，時任高雄市壽山動物園組長的張博宇為園內河口鱷治病時，不慎遭鱷魚咬斷左手臂，斷肢奇蹟式接合。本報資料照片

2007年4月，時任高雄市壽山動物園組長的張博宇為園內河口鱷治病時，不慎遭鱷魚咬斷左手臂，斷肢奇蹟式接合，「鱷夢」過後經歷不下10次手術，迄今仍持續復健。張博宇說，在動物園工作是他人生中很難忘一段日子，也會以他的例子，提醒同仁與動物相處要提高警覺。

張博宇有獸醫師資格，民國85年至103年期間在壽山動物園工作，將近20年青春奉獻給動物們，他說，熱忱是支撐他走下去的力量，斷臂事件後他休養年餘又重返崗位，直到103年才調回高雄市政府觀光局，目前是局長室專員。

受傷那年38歲，14年過去，鱷魚咬著斷肢的震撼畫面，仍深植在許多人心中，張博宇受傷後休養1年多，便重回最熟悉的動物園，熱情始終如一。張博宇左手臂接回後，經歷超過10次手術，手部功能大致恢復，目前仍持續復健，他常著長袖遮住傷疤，同事盡量不再提斷臂事件，避免再去勾起那段揪心意外。

曾與張博宇並肩作戰的保育員，也難忘他救獅子的過人勇氣。2001年潭美颱風來襲，在高雄有可觀的急降雨，被稱為「七一一水災」。當時壽山動物園警衛通知張博宇「動物園淹水了」，他立即衝回動物園直奔獅子籠舍區，當時水淹近150公分高，張博宇以潛水方式前進，用鑰匙打開獅子內舍的門，幫助獅子逃出淹水區，再慢幾分鐘獅子可能溺斃。

張博宇說，在動物園工作的每個角色，不論獸醫、保育員都重要，尤其是哺乳類動物特別會認保育員，動物不會表達哪裡不舒服，要靠保育員細膩觀察來發現，保育員與動物間相互依存，情同家人，許多保育員要退休時，最放不下的是看著長大的動物，也有保育員退休後回動物園當志工，延續對動物的關懷。

2007年4月，時任高雄市壽山動物園組長的張博宇為園內河口鱷治病時，不慎遭鱷魚咬斷左手臂，斷肢奇蹟式接合，受傷後休養1年多，便重回動物園繼續揮灑熱情，目前職務是高雄市政府觀光局專員。本報資料照片
2007年4月，時任高雄市壽山動物園組長的張博宇為園內河口鱷治病時，不慎遭鱷魚咬斷左手臂，斷肢奇蹟式接合，受傷後休養1年多，便重回動物園繼續揮灑熱情，目前職務是高雄市政府觀光局專員。本報資料照片
2007年4月，張博宇左手臂被鱷魚咬斷，警察開槍搶回斷臂，場面驚險。本報資料照片
2007年4月，張博宇左手臂被鱷魚咬斷，警察開槍搶回斷臂，場面驚險。本報資料照片
2007年4月，時任高雄市壽山動物園組長的張博宇為園內河口鱷治病時，不慎遭鱷魚咬斷左手臂，斷肢奇蹟式接合，受傷後休養1年多，便重回動物園繼續揮灑熱情，手上抱的長臂猿「寶寶」與他感情深厚。圖／張博宇提供
2007年4月，時任高雄市壽山動物園組長的張博宇為園內河口鱷治病時，不慎遭鱷魚咬斷左手臂，斷肢奇蹟式接合，受傷後休養1年多，便重回動物園繼續揮灑熱情，手上抱的長臂猿「寶寶」與他感情深厚。圖／張博宇提供

動物園 獸醫師

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