在動物園工作是夢幻職業？南北保育員擬串聯表心聲

高雄市壽山動物園正大改造，預計明年9月重新開張，即使沒對外開放，動物照養、搬家等任務仍由保育員挑大梁。日前招兵買馬2個保育員職缺，入行起薪僅26K，吸引約30人應徵。對愛動物者而言，保育員是夢幻職業，低薪困境也讓保育員有感嘆，壽山、台北木柵等公立動物園保育員醞釀串聯，呼籲修訂13年沒調整的危險加給。高雄市政府表示，公部門薪資結構就是照體制，會盡力照顧保育員權益。

壽山動物園現有43名員工，當中22名保育員是照顧動物主力。園長莊絢智說，保育員算廣義公務員，屬於職工，待遇不算高，剛入行起薪加上危險加給，實領約26K，老一輩穩定性高，通常做到退休，人與動物情感像家人，離不開彼此。年輕一輩保育員流動率相對高，遇到更嚮往的工作便離去，近年陸續有保育員退休或異動才開缺徵才。

保育員在公務系統職稱是技工或工友，初任薪資工友2萬5365、技工2萬8903，若照顧具危險性動物，有1800至2500不等加給，剛入行待遇26至32K之間，以每年調薪500元計算，做到頂大概4萬。

保育員像是動物保母，不只是餵食、健康照護、環境清理，還要協助籠舍環境豐富化，包含簡易木工、設計餵食器及遊具等，這些都需要經驗累積。

高雄市議員林于凱說，壽山動物園近期投入5億元進行環境優化，解決動物園核心人力問題也是重點，保育員待遇不優，難徵求專業人力加入，「就像把電腦翻新，CPU還停留在奔騰3」。

林于凱本月初邀市府相關局處開協調會，討論如何提升保育員待遇，發現危險加給2008年由人事總處公告後，13年沒調整，僅有照顧大象適用第一級2500元，照顧獅子、老虎等猛獸是2200元，市府近期將部分保育員危險加給從2200元降為1800元，也讓第一線有些沮喪。觀光局表示，新年度危險加給有重新檢討空間，會再與保育員多溝通。

對保育員低薪困境，林于凱說，近期與台北木柵動物園保育員開過會，擬採取北、高兩地聯合倡議，串聯推出更符合現狀危險加給表。

屏科大野生動物保育所副教授陳貞志指出，保育員不只是勞力活，更要膽大心細，與凶猛動物接觸存在危險性，不能有一絲大意。保育員整體人數不多，是工作場域較沉默一群，薪資待遇卻不夠理想，難留住好人才，若造成人力斷層或流動率高，不利於整體動物照養。