少了主題年點火 學者：鐵道觀光要持之以恆至少10年

原本明年被訂為鐵道觀光旅遊年，外界認為可以為台鐵觀光列車起到「點火」作用，不過在交通部長王國材上任後，決定取消特定主題旅遊年的構想，無疑對台鐵造成影響。觀光學者就說，不管有沒有特定年「助攻」，鐵道觀光都必須持之以恆，要堅持十年才有辦法看到顯著成果。

王國材受訪時說，觀光應該是要延續，不應該用「哪一年」特定主題來畫限，因此決定明年不再稱作鐵道旅遊年，但可以想像是多加一個元素，集結先前推過的海灣、小鎮、山脈、自行車等旅遊年，再加上鐵道，推出相關遊程。

不過該舉也讓鐵道界人士擔憂，台鐵期待已久的「大日子」，會因為少了交通部的官方支持，讓鐵道觀光「雷聲大雨點小」。對此，台鐵局長杜微強調，鐵道旅遊腳步不會停，相關計畫仍照常推動。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，就算明年有鐵道旅遊年，也沒看見台鐵有足夠的時間和行銷力道去做鐵道旅遊，與其趕鴨子上架，不如好好規畫，把鐵道跟觀光結合，台鐵應該有專責員工負責打造多元列車提供收益跟增加品牌聲浪，人力部份是需要思考課題，必須衡量現有能量。「觀光列車不一定要自己做」，他認為適度放手，將檢修作業外包，或許能夠讓鐵道觀光更全面發展。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，不管有沒有特定主題年，鐵道觀光一定要持續推動。綠色旅遊是世界觀光趨勢，鐵道旅遊是其中之一，也將是未來深度旅遊的首選。

黃正聰說，礙於鐵道路網仍未完善，我國自行開車出去玩比例高。近幾年，不管是台鐵還是高鐵，都推出很多觀光遊程，顯見鐵道旅遊是有潛力的市場，尤其針對有閒有錢的銀髮族。

黃正聰說，疫情前我國每年有1.6億國旅人次，預期鐵道旅遊可以占程中一成，也就是1600萬人次，「不過可能要很努力做十年才會有這樣的成果」。呼籲台鐵必須長期投入並推陳出新，才能讓國內鐵道旅遊真正蓬勃發展。