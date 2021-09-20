今國道車禍一度回堵12公里 明收假國道有9大地雷路段

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中秋國道疏運措施。圖／高公局提供
中秋國道疏運措施。圖／高公局提供

今天下午國道發生四起車禍，最多一度回堵12公里造成大塞車，明日為中秋連假第4天，交通部高公局預估國道交通量114百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均1.5倍，明日九大易壅塞路段，將出現在國1北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里、新竹系統—竹北、國3北向竹山—中興、霧峰系統—霧峰、大山—香山、關西—大溪、國5北向宜蘭—坪林及國6西向舊正—霧峰系統等路段。

高公局表示，明日國道相關疏導措施包括下午2時至晚上9時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、上午7時至晚上7時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至上午10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

今天上午11時西部國道路網及國5就開始出現北向車潮，壅塞路段包括國1北向內湖至汐止、新竹系統至湖口、台中至台中系統、北斗至員林；國3北向關西服務區至大溪、南雲至南投；國6西向舊正至霧峰系統；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午5時，國道交通量為71.5百萬車公里。

高公局說，今天下午1時40分國1北向105公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，下午1時51分排除，造成後方車流回堵1公里；下午3時10分國3北向124.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道及中線車道，下午3時33分排除，造成後方車流回堵3公里；下午4時44分於國3北向63.6公里處發生2輛小車追撞事故，占用中線車道，下午4時50分排除，造成後方車流回堵12公里。

國道 車道

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