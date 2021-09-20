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墾丁大街連兩天滿滿都是人 今晚提前管制

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
墾丁大街昨天晚間湧入近萬人潮，今天晚間提前管制。圖／警方提供、資料照
墾丁大街昨天晚間湧入近萬人潮，今天晚間提前管制。圖／警方提供、資料照

中秋連假期間，前兩天墾丁旅宿業者都滿房，連兩天晚間墾丁大街近萬人潮，今天旅宿業者訂房率約六七成，今天晚間墾丁大街人車管制時間從晚間7點提前到晚間6點半到晚間10點，墾丁大街自治管理委員會也會在入口處加派人力，宣導防疫措施。

墾丁大街自治管理委員會主委曾春惠說，以往都是傍晚6點管制，但因為當地民宿業者協調後，考量旅客入住時間，攤商備料等，因此防疫後晚間7點開始管制，昨天晚間現場有出現塞車情況，因此今天、明天21日，墾丁大街管制時間提早半小時。

全國疫情警戒從9月 21日至10月4日仍維持第二級，防疫工作仍不可掉以輕心。屏縣府交通旅遊處呼籲，中秋連假到屏東旅遊遊客，不論從事戶外活動或是夜宿屏東、享受餐飲等消費，隨時隨地都應遵守相關防疫準則，包括戴口罩、維持社交距離等，請大家務必配合遵守，享受假期，防疫不鬆綁。

墾丁大街自治管理委員會也在入口處加強防疫作為，提醒民眾要實聯制、量體溫，噴酒精消毒後才能進入。

不過中秋連假後兩天民宿、飯店業者住房率沒有全滿，今天晚間墾丁大街人潮預估較前兩晚來的少，前兩晚都有8千人次、9千人次人潮。

墾丁大街昨天晚間湧入近萬人潮，今天晚間提前管制。圖／警方提供、資料照
墾丁大街昨天晚間湧入近萬人潮，今天晚間提前管制。圖／警方提供、資料照

墾丁 連假 中秋

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