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上山塞車留心邊坡 「合歡山秋景」虎杖絕美盛綻

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
入秋後，虎杖沿台14甲線鳶峰至合歡山松雪樓的路旁邊坡盛放，每年8月底至10月是最佳觀賞期。圖／二工處提供
入秋後，虎杖沿台14甲線鳶峰至合歡山松雪樓的路旁邊坡盛放，每年8月底至10月是最佳觀賞期。圖／二工處提供

中秋連假第3天，往合歡山車流不減，當地武嶺、昆陽、合歡山莊、小風口上下等4大停車場同樣一早全客滿，經加強交通疏導及取締，車行速度不快，但還算順暢，倘若塞車可留心台14甲線邊坡沿途盛放、白紅相間的「虎杖花海」。

因今年中秋連假天氣晴朗，各地湧現出遊車潮，不少人上山避暑遊憩，合歡山因能觀星、追曙光，車流幾乎從早到晚接連不斷，清晨4、5點就有車輛湧入停車場，昆陽、武嶺、合歡山莊以及小風口上下等4大停車場近日都是一早就被停滿。

仁愛警分局表示，今天合歡山地區同樣車多，武嶺停車場更在上午8時前就全滿，並採取1出1進管制，其他停車場同樣也客滿，直至午後，持續上行車輛仍多，但經加強疏導及取締，台14甲線沿線及合歡山地區車多緩行，但交通順暢。

出遊塞車擾人，公路總局二工處則分享，只要稍加留心就能不費力的看到「合歡山入秋美景」虎杖花，並表示，入秋後，沿台14甲線鳶峰至合歡山松雪樓的路旁邊坡能發現其蹤跡，而虎杖花期長，每年8月底至10月都是最適合的觀賞期。

而虎杖因其莖部具紫紅色的斑點、有節如杖而得名，每年約8月開花、9月結果，乳白色的小花和紅色的瘦果，紅白相間交織出虎杖花海，搭配一枝黃花、高山芒草等高山花卉，及綠色的箭竹林、冷杉林，這也是合歡山入秋時最繽紛時期。

二工處也提到，為留住合歡山入秋美景，邀集專家學者根據虎杖生長週期評估高山路段割草及視域整理的最適維護期，擬定每年11月底至隔年1月再割草，降低對高山植物的干擾，提高邊坡裸露地植物生長，減災也提升高山公路行車安全。

中秋連假第3天，上合歡山車流不減，武嶺、昆陽、合歡山莊、小風口上下等4大停車場同樣全客滿。圖／警方提供
中秋連假第3天，上合歡山車流不減，武嶺、昆陽、合歡山莊、小風口上下等4大停車場同樣全客滿。圖／警方提供
中秋連假第3天，上合歡山車流不減，武嶺、昆陽、合歡山莊、小風口上下等4大停車場同樣全客滿。圖／警方提供
中秋連假第3天，上合歡山車流不減，武嶺、昆陽、合歡山莊、小風口上下等4大停車場同樣全客滿。圖／警方提供
入秋後，虎杖沿台14甲線鳶峰至合歡山松雪樓的路旁邊坡盛放，每年8月底至10月是最佳觀賞期。圖／二工處提供
入秋後，虎杖沿台14甲線鳶峰至合歡山松雪樓的路旁邊坡盛放，每年8月底至10月是最佳觀賞期。圖／二工處提供

合歡山 停車場 武嶺

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