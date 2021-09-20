上山塞車留心邊坡 「合歡山秋景」虎杖絕美盛綻

中秋連假第3天，往合歡山車流不減，當地武嶺、昆陽、合歡山莊、小風口上下等4大停車場同樣一早全客滿，經加強交通疏導及取締，車行速度不快，但還算順暢，倘若塞車可留心台14甲線邊坡沿途盛放、白紅相間的「虎杖花海」。

因今年中秋連假天氣晴朗，各地湧現出遊車潮，不少人上山避暑遊憩，合歡山因能觀星、追曙光，車流幾乎從早到晚接連不斷，清晨4、5點就有車輛湧入停車場，昆陽、武嶺、合歡山莊以及小風口上下等4大停車場近日都是一早就被停滿。

仁愛警分局表示，今天合歡山地區同樣車多，武嶺停車場更在上午8時前就全滿，並採取1出1進管制，其他停車場同樣也客滿，直至午後，持續上行車輛仍多，但經加強疏導及取締，台14甲線沿線及合歡山地區車多緩行，但交通順暢。

出遊塞車擾人，公路總局二工處則分享，只要稍加留心就能不費力的看到「合歡山入秋美景」虎杖花，並表示，入秋後，沿台14甲線鳶峰至合歡山松雪樓的路旁邊坡能發現其蹤跡，而虎杖花期長，每年8月底至10月都是最適合的觀賞期。

而虎杖因其莖部具紫紅色的斑點、有節如杖而得名，每年約8月開花、9月結果，乳白色的小花和紅色的瘦果，紅白相間交織出虎杖花海，搭配一枝黃花、高山芒草等高山花卉，及綠色的箭竹林、冷杉林，這也是合歡山入秋時最繽紛時期。