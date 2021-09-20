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國5大停車場「紫爆」雪隧前回堵7公里 預估塞到深夜

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
中秋節連假第三天，國5北上車流爆大量，導致雪隧大回堵七、八公里，幾乎成了一座停車場。圖／取自高公局即時路況系統
中秋節連假第三天，國5北上車流爆大量，導致雪隧大回堵七、八公里，幾乎成了一座停車場。圖／取自高公局即時路況系統

中秋節連假第三天，北返車流爆大量。今天下午2點，國5北向車潮達到最高峰，從雪隧主線一路回堵紫爆長達7公里，最低時速只有7公里，各交流道也都出現回堵，車輛走走停停。由於交通量相當大，坪林行控中心預估要塞到入夜後才能紓解。

今天上午行控中心除了啟動國5北上各入口交流道的儀控管制，上午10點35分也開啟北上主線儀控。由於下午2點實施高乘載管制，限定車內3人以上才能上路，以致從1點半就出現大量車流，趕著2點實施高乘載管制前上路。

接近2點時，雪隧前的北上路段與雪隧洞口內一長串「紫爆」約7公里，最低時速只有7、8公里，車輛在雪隊前大排長龍，成了一座停車場，宜蘭縣警局規劃員警及協勤民力在交流道沿線重要路口加強疏導，維持行車秩序。

下午2點到晚上9點有高乘載管制，預估晚間9點過後，會再湧現另一波車潮，車多壅塞必須持續到入夜才能紓解。

中秋節連假第三天，國5北上車流爆大量，雪隧前紫爆回堵七、八公里，最低時速只有7，走走停停。圖／翻攝高公局即時路況系統
中秋節連假第三天，國5北上車流爆大量，雪隧前紫爆回堵七、八公里，最低時速只有7，走走停停。圖／翻攝高公局即時路況系統

高乘載管制 雪隧 紫爆

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