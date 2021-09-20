中秋連假第三天 蘇花路廊現北返車潮

今天是中秋連假第3天，蘇花路廊開始出現北返車潮，警方指出，據南澳交控中心統計台9線車流量，今天0時至11時，蘇花路廊南下有2259輛、北上則是3706輛。在花蓮克尼布東路段，北向稍多車，車速平均有60公里。公路總局提醒，將視情況控制蘇花路廊號誌時間秒數，請用路人注意。

公路總局表示，蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢，中午崇德地區將湧現北返車潮，估計今天北上車流量將近1.4萬輛。將依照車流狀況，調控蘇花路廊沿線號誌路口，並與現場警力指揮疏導，以維護交通秩序。

花蓮遠雄海洋公園在中午前入園人數已達3000人，鯉魚潭、七星潭停車場也停滿，部分遊客把握假期的尾聲在花蓮遊玩再返家。