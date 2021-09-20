就愛炭烤？ 毒理專家：暴露致癌物風險比打疫苗還高

受到疫情影響，全台22縣市除了離島3縣市開放戶外公共場域烤肉，其他19縣市只能「在家烤肉」，毒理學家、中原大學生科系副教授招名威表示，部分民眾堅持「炭烤才美味」，但炭烤排放的煙霧不僅造成空汙、食安問題，「暴露在致癌物中，風險比打疫苗還高」。

招名威表示，他已經想不起上一次烤肉的時間，「因為用炭火烤肉本身就是一件危險的事情」，但台灣民眾很喜歡木炭烤肉。炭火烤肉對環境影響很大，會造成空汙、食安問題。

像是美國，都適用烤爐、烤架烤肉，不會直接在地上用石頭推著烤，或只用簡單鐵架，同時也不會使用木炭，大多使用瓦斯爐，使用烤爐也會搭配排煙設備。

招名威說明，炭烤排放出的煙霧本身本身是種致癌物，很多人擔心疫苗的副作用，卻完全無視炭烤煙霧帶來空汙、食安問題，或是一邊吃著可能受到致癌物汙染的食物，一邊擔心疫苗的副作用，「真的很奇怪，有點本末導致的感覺，在我看來，暴露致癌物這事，風險比打疫苗還高」。

招名威提醒，就算使用電烤盤，也要注意通風，除把門窗打開，也要使用排煙機或空氣清淨機；另烤肉腸搭配使用的錫箔紙，購買市售大品牌會較安全。

由於鋁的活性較低，產生三氧化二鋁會造成失智問題，雖不易產生，但經高溫或極端條件電解出來的鋁，若遇到烹煮時的酸性物質，如檸檬汁等，就可能一起被溶出，沾黏在食物上再吃下肚就有害健康。

因此錫箔紙在使用上，最好別和酸類調味醬放在一起，也不要同一片錫箔紙從頭用到底，因為鋁箔紙表面刮傷，也會有溶出重金屬的風險。