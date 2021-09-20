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2起家族誤食野菇釀中毒 禍首又是綠褶菇

中央社 / 台北20日電
「綠褶菇」常被當成一般可食用的「白色雨傘菇」。圖／食藥署提供
「綠褶菇」常被當成一般可食用的「白色雨傘菇」。圖／食藥署提供

中秋連假出遊注意，衛福部食藥署今天表示，先前接獲2起家庭誤食有毒「綠褶菇」引起食物中毒的事件，提醒民眾勿採食田野或路邊生長的野生不明菇類，以免中毒傷身。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，日前連續接獲數起衛生局送驗因民眾疑似誤食有毒野菇而引發食物中毒的檢體，食藥署國家實驗室以分子生物檢驗技術進行DNA物種鑑別，確認民眾誤食的是有毒菇類綠褶菇而引發中毒。

食藥署研檢組科長林澤揚接受媒體電話聯訪表示，今年6、7月各接獲1件誤食綠褶菇中毒事件，分別在嘉義與台中，且都是全家一起誤食，之後就出現噁心、嘔吐、腹痛等症狀送醫，所幸治療後無大礙。

食藥署說明，綠褶菇屬有毒不可食用的菇類，其外表顏色淺並不鮮豔，與可食用的白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆，不同點在於綠褶菇菌褶初期為白色，成熟後逐漸轉為灰綠色，且當受損時會轉為褐色。

林澤揚表示，誤食綠褶菇後，1至3小時後會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒，若就醫處置得宜，一般都可恢復健康。

食藥署呼籲，避免自行採摘食用不明菇類，若民眾因誤食不明菇類出現生理不適的中毒症狀時，應盡速就醫並保留食物檢體，以利正確診斷與治療。

食物中毒 食藥署 衛生局

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